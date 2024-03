Jurado popular no declaró culpable a un joven imputado por el intento de femicidio de su pareja

“Estamos seguros de que Martín Marilef la quiso matar a Laura B. y que no lo logró por la intervención de Javier Henríquez”, sostuvo el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. “Pedimos que lo condenen por el delito de tentativa de femicidio”, remató.

El defensor particular Rubén Antiguala señaló a los jurados que la fiscalía no había probado ese hecho. Pidió que no condenen al imputado por ese delito. En cambio, dijo que Marilef era responsable por las lesiones leves agravadas por la violencia de género.

Tras seis horas de deliberación, el jurado popular dio a conocer su veredicto este tarde de jueves. “Nosotros, el jurado, por mayoría encontramos a Martín Gabriel Marilef culpable del delito menor incluido de lesiones leves agravadas por la relación de pareja”, informó la presidenta del jurado.

Cuando se escuchó el veredicto en la sala, el fiscal jefe se cubrió el rostro con una mano, contrariado por la decisión, mientras el defensor particular asentía. El imputado permaneció inmóvil.

Las teorías de la fiscalía y la defensa

En los alegatos de apertura, la fiscalía había adelantado que probaría en el juicio que Marilef había intentado matar a su pareja la madrugada del 5 de febrero del 2023, en un descampado de Fernández Oro.

Márquez Gauna resumió ayer en su alegato ante el jurado las pruebas que habían presentado en el juicio, que empezó el martes. Mencionó los testigos que para la fiscalía eran clave para demostrar que el imputado asfixió a la joven con la intención de matarla. No lo logró, porque intervino Henríquez, amigo del acusado.

El hecho sucedió después de que la víctima se retirara de una fiesta de cumpleaños de un amigo de Marilef. En la transcurso de la fiesta, el imputado la había golpeado en una discusión. Por eso, la joven decidió irse. El imputado salió tras la mujer y en el descampado la agredió hasta que la víctima se desvaneció.

El defensor señaló al jurado que el imputado era un joven que trabajaba en una panadería, que levantaba hasta tres bolsas de harina. Con esa fuerza, observó, si quería cometer un homicidio lo hubiese ejecutado. Enfatizó que la fiscalía no probó que Marilef haya tenido intención de matarla.

Antiguala reconoció que su asistido era responsable de un hecho de violencia de género, pero sostuvo que no era un asesino.

La versión del imputado

El acusado explicó que esa madrugada estaba alcoholizado, Que se despertó horas después en el descampado y que no supo cómo llegó a su casa por el estado de ebriedad.

Admitió ejercer violencia contra la víctima por celos. “Pido perdón si ocasioné daño”, expresó. «Me hago responsable que sí hubo violencia de género, pero no soy un asesino potencial como me están acusando», sostuvo antes de que los doce jurados titulares recibieran las instrucciones de la jueza María Florencia Caruso, para después pasar a deliberar a puertas cerradas.

Los jurados tenían la posibilidad de declararlo culpable como autor del intento de femicidio, o no condenarlo. La tercera opción era declararlo culpable por el delito menor, es decir, las lesiones leves agravadas por la relación de pareja. Como no hubo acuerdo, optaron por la tercera opción por mayoría. Allí, terminó la participación de los jurados populares.

La próxima etapa será el juicio de cesura con la jueza Caruso. Aunque la pena que le impondrán al imputado será de ejecución condicional, adelantaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Por eso, el defensor solicitó la excarcelación de Marilef que está detenido con prisión preventiva desde febrero del año pasado. Apenas fije un domicilio, recuperará la libertad.