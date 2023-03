La abogada en la causa Otoño le bajó el tono a las acusaciones que hizo contra los expolicías

La abogada Gabriela Prokopiw puso un manto de cautela sobre sus declaraciones en la audiencia por el caso Otoño Uriarte y criticó lo que ella entiende como «filtraciones». Se mostró sorprendida por el hecho de que sus acusaciones terminaron en una publicación de RIO NEGRO como si ignorara que en el fuero penal todos los planteos se hacen en audiencias públicas.



Cuando se aplicó la reforma procesal en 2017, el Poder Judicial se despidió definitivamente del secretismo, al menos en el fuero penal. La publicidad, la oralidad y la inmediación forman parte de las reglas generales y, particularmente, el artículo 73 impone la obligación de publicidad de todas las audiencias. Con la pandemia, el Superior Tribunal de Justicia, en una decisión muy acertada, reguló el mismo proceso para las audiencias virtuales.



La Acordada 40 del STJ establece respecto de los medios de comunicación que “el registro video filmado de las audiencias, a las que no sea posible acceder, por superposición de horarios, imposibilidad técnica o material de acceso en vivo, es puesto a disposición con posterioridad, en los tiempos y posibilidades que la Oficina Judicial y las Áreas de Comunicación Judicial lo determinen”.



Sea presencial o virtual las audiencias son públicas y si las partes pretenden convertirlas en privadas tiene el procedimiento previsto en la ley. Eso sí, otra cuestión ya advertida, el pedido debe ser fundado, contestado y los jueces y juezas tienen la obligación de argumentar el apartamiento de la regla. Se terminaron las épocas de discrecionalidad en el fuero Penal, afortunadamente.



Sin embargo, la letrada se mostró sorprendida hoy en una entrevista con RIO NEGRO RADIO y denunció filtraciones. ¿Hubo un hackeo, audios de Whatsapp reenviados? nada de eso explicó.

Textualmente dijo: “Lamentablemente salieron en los medios cuestiones íntimas de la audiencia que no deberían haberse filtrado, se manifiesta el nombre de personas que no se encuentran imputadas en la causa que si yo pedí que se tomen sus testimoniales para aclarar ciertos movimientos del día que desaparece Otoño, como en el día posterior. Lamento que se hayan filtrado situaciones de la audiencia a los medios, yo también estaría molesta si hubiesen puesto mi nombre y apellido sobre algo que no me han notificado”, declaró.



Después de conocer la presentación que hizo el exagente policial Daniel Molina, actual candidato a intendente en Fernández Oro, Prokopiw puso un manto de cautela sobre las acusaciones que hizo en la audiencia del lunes. Ese día cargó contra Molina y contra el excomisario Ives Vallejos.

Molina fue a la justicia



Molina designó al abogado Guillermo Oviedo, se puso a disposición de la investigación y solicitó la audiencia para analizar una querella en contra de la novel abogada. En este contexto, la letrada ponderó en la entrevista el principio constitucional de inocencia y fue mucho más cautelosa con las pesadas acusaciones que cargó contra los funcionarios policiales.



Se desconoce ahora si solicitará la reserva del caso. Los antecedentes no la favorecen ya que las juezas de Cipolletti, sobre todo Laura Gonzalez Vitale a cargo de este legajo, son férreas defensoras de la publicidad. Lo mismo sucede con los jueces de Viedma y Bariloche, no tanto en Roca con varios antecedentes de tener una postura más cerrada.

