La audiencia indagatoria del ex juez de la dictadura sigue en Neuquén

El Tribunal Oral Federal de Neuquén reanudará este lunes la indagatoria del ex juez federal Pedro Duarte, en la tercera jornada en la que pidió defenderse de las acusaciones vertidas en el juicio en su contra. Duarte y el fiscal que tuvo a su cargo la fiscalía durante la dictadura, Víctor Ortiz, siguen el juicio por videoconferencia.

Hasta ahora ni Duarte ni Ortiz aceptaron preguntas. En la primera intervención el ex juez buscó plantear que no tuvo elementos para poder investigar porque en las comisarías no respondían sus pedidos y porque las víctimas no aportaban elementos de los secuestros ni de las torturas.

Las declaraciones del juez indignaron al público, muchos de ellos sobrevivientes de los centros de torturas de la región y parte de los expedientes que se acumulaban en su despacho a partir de agosto de 1976. Como mínimo, plantearon que sus dichos estaban totalmente fuera del contexto de época. En el caso de los abogados

La audiencia será a las 14 este lunes. El tribunal fijó luego audiencias para el 9 y 12 de agosto. En todos los casos, los debates se programaron por la tarde, a partir de las 14 en el salón de AMUC.

Según está diagramado, en cuanto Duarte finalice con sus declaraciones de defensa, daría inicio el alegato de la fiscalía, en el tramo final del primer proceso en la región por los delitos cometidos por civiles.

A diferencia de los 7 anteriores juicios, no son ni militares ni integrantes de fuerzas de seguridad de la región los que están responsabilizados por los secuestros, torturas y muertes de la juventud que fue perseguida políticamente en la región a partir del golpe cívico militar.

Los 25 hechos que se le imputan tanto al ex juez federal como al ex fiscal o causas que fueron iniciadas por padres, madres y/o hermanos de los secuestrados en la región a partir del 24 de marzo de 1976. Hubo habeas corpus que se tramitaron en el juzgado de Duarte y de Ortiz hasta la década del 80. Más de 100 víctimas pasaron por los centros clandestinos de la zona.

En las primeras intervenciones del ex juez Duarte para explicar por qué su intervención se limitó a solicitar informes castrenses, luego responsabilizó a los familiares y a los sobrevivientes por la falta de datos. En los testimonios durante el juicio, fueron insistentes los planteos de las dificultades que tuvieron tanto víctimas como familiares para lograr ser atendidos por los magistrados, o en el caso de los sobrevivientes, para que se atendiera su caso a pesar de que permanecían detenidos por meses en la ex U9.

El juicio comenzó en octubre de 2023, en noviembre fue la primera ronda de indagatorias y ahora los acusados pidieron volver a declarar, al término de los testimonios que presentó la fiscalía y las querellas hasta abril.

Se estima que antes de fin de año, habrá una sentencia para este juicio por los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar en la región..