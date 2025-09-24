La Cámara Federal definió el futuro de la causa $LIBRA: el juez Martínez De Giorgi investigará a Javier Milei

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó finalmente a cargo de la investigación por la causa de la criptomoneda $LIBRA, en la que figura imputado el presidente Javier Milei. El expediente que investiga la criptomoneda quedará unido a la denuncia contra Karina Milei, secretaria general de la presidencia, por presuntas dádivas.

La Cámara Federal resolvió unificar las investigaciones en un solo juzgado

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal porteña, al resolver ante un conflicto de competencia entre el juzgado de María Servini y el de Martinez De Giorgi, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

En el dictamen, se indicó que «la pesquisa que lleva adelante el Dr. Martínez De Giorgi resulta más amplia y comprende a los eventos aquí denunciados, además de registrar hechos presuntamente cometidos con anterioridad».

El proceso judicial comenzó cuando el juez Ariel Lijo, quien subrogaba a Servini, declaró la incompetencia del Juzgado Federal 1 y derivó el expediente al juzgado de Martínez De Giorgi. Lo hizo por conexidad, es decir, por la vinculación entre ambos expedientes.

El antecedente que demoró la unificación de las causas en la Justicia

Pese a la remisión, Martínez De Giorgi había planteado que no podía asumir la causa $LIBRA sin que la Cámara Federal se pronunciara. El magistrado recordó que ese mismo Tribunal había rechazado anteriormente la unificación de causas por considerarla «prematuro».

En consecuencia, esperó una definición formal que finalmente llegó con la resolución de Llorens. Ahora, ambos expedientes tramitarán de manera conjunta bajo la órbita de su juzgado.

Javier y Karina Milei. Foto: gentileza NA.

El fallo dejó en claro que la acumulación busca evitar investigaciones paralelas sobre hechos que podrían estar relacionados. Esa medida también permitirá unificar criterios judiciales en el mismo despacho.

Cabe destacar que tanto la causa de la criptomoneda como la denuncia contra Karina Milei están delegadas en la fiscalía federal de Eduardo Taiano. Desde allí se lleva adelante el impulso de la investigación y la recolección de pruebas.

Con la decisión de la Cámara Federal, la pesquisa quedará bajo un mismo marco judicial en el juzgado de Martínez De Giorgi, mientras la fiscalía continuará con el avance de las diligencias pertinentes.