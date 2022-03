Hizo una presentación en la justicia contra su expareja por violar una restricción de acercamiento

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8M), este mediodía una organización social perteneciente a la Campaña para la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres elevó una nota y realizaron una presentación en la Fiscalía de Roca, con el fin de acompañar a una integrante que denunció a su expareja por violar una restricción de acercamiento.

El hecho tuvo lugar en las escalinatas de la Ciudad Judicial y la presentación exigen que se cumpla la medida judicial que está vigente. También explicaron que no es la primera vez que viola esta resolución y piden que se tomen cartas en el asunto para que el hecho no se repita. Además, hicieron la presentación en el Juzgado de Familia.

Según se pudo saber por parte de la mujer de 26 años, no es la primera vez que la situación se repite. El último hecho ocurrió hace una semana, donde hubo insultos, seguimiento en cercanías al lugar de trabajo de la denunciante y violencia verbal. En varias oportunidades se realizaron llamados a la policía, afirmó.

Desde el 2019 que la mujer está viviendo esta situación, desde la separación de su expareja tras realizar las denuncias correspondientes por distintas situaciones violentas que padeció. Sostiene que las distintas denuncias hechas no fueron tenidas en cuenta.

«Me siento muy acompaña por la organización que me apoya, sino no tendría a nadie. Necesitamos una justicia con perspectiva de género y leyes que nos apoyen. Tengo miedo de ir al trabajo, si voy es porque alguna compañera o compañero me pasa a buscar en auto. No quiero exponer a mis hijos a la violencia que ejerce contra mí», contó la joven de 26 años.