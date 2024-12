La Corte Suprema ratificó juicio oral para Cristina y Máximo Kirchner en la causa ‘Los Sauces-Hotesur’

La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario de Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados en las causas Hotesur y Los Sauces, confirmando la sentencia que ordena el juicio oral por lavado de activos y admisión de dádivas.

La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario de Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, y otros acusados, quienes deberán enfrentar juicio oral en la causa «Los Sauces-Hotesur».

De esta manera, confirmó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó el sobreseimiento de los acusados y dispuso la realización de un juicio oral por los delitos de lavado de activos y admisión de dádivas, entre otros cargos.

En el fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte concluyó que el recurso no cumplía con los requisitos para su admisión, ya que no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable. La Corte remarcó que los recurrentes no demostraron un agravio concreto y real que justificara la intervención del Máximo Tribunal.

La corte desestimó los argumentos de la defensa y confirmó la reapertura del juicio

El caso tiene su origen en la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, que había sobreseído por mayoría a los acusados. Sin embargo, la decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, que solicitó la reapertura de la causa. El 18 de septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y devolvió las actuaciones para que se cumplieran los actos procesales pendientes.

La defensa de los imputados argumentó en su recurso extraordinario que se estaban vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la aplicación de la ley penal más benigna.

Sin embargo, la Corte no consideró estos argumentos como suficientemente fundados, destacando que estos temas deberán ser abordados en el juicio oral, donde se debatirán los hechos y la calificación legal de los delitos.

Qué investiga la Causa Hotesur, en la que Cristina Kirchner irá a juicio

La causa Hotesur es por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner.

«Hotesur» era la compañía propiedad de hoteles de los Kirchner como «Alto Calafate» o «Las Dunas» que administraba el empresario Lázaro Báez a través de su empresa «Valle Mitre».

En ese expediente, la hipótesis de investigación es que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa alquilaron los hoteles y otras propiedades de la familia Kirchner para lavar dinero proveniente de las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Florencia Kirchner quedó sobreseída dado que cuando se constituyeron las sociedades investigadas «ella tenía doce años», por lo que el proceso judicial involucrará a Cristina y Máximo Kirchner.

En noviembre del año pasado, el TOF 5 (con los votos de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti) sobreseyó a Kirchner, a Máximo y a Florencia al advertir que «se trató de una causa mal instruida» y que «no surge del expediente que estuvieran acreditadas las supuestas dádivas: se especula con que se simularon alquileres cuando la ocupación fue real y los valores los del mercado».

Los sobreseimientos alcanzaron también a los empresarios mencionados; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo Sanfelice, entre otros.

El fiscal Velasco apeló la sentencia del TOF 5 y pidió que se avance con el juicio oral, y encontró respaldo de su par ante la Casación, Mario Villar. Y ahora, los camaristas Petrone y Barroetaveña coincidieron al señalar que las imputaciones deben analizarse en el marco de un debate oral y público.