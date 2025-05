Esto es en off | «Hola, soy Alberto», la estrategia para contar la gestión

“Hola, soy Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro”, dice la voz al otro lado del teléfono desde un número con código de área porteño que esta semana comenzó a llamar a vecinos de Roca.

Se trata de una nueva estrategia de comunicación del Gobierno para llegar a la población de manera directa y contar de primera mano las obras. El arranque fue con la repavimentación de las rutas 6 y 8 que comenzó esta semana y que la Provincia calificó como “histórica” por su importancia para la conexión del Alto Valle y la Región Sur.

El mensaje tiene un final con opciones, a modo de call center, que invita al destinatario a digitar un número para conocer qué otros trabajos realiza la Provincia.

“Fuerza”, el aliento de un libertario a un peronista

El legislador Santiago Ibarrolaza se solidarizó con José Berros en la cruzada por conseguir la información del contrato del Gobierno con la consultora Dienst. El dirigente cercano a Tortoriello expresó su queja por el rechazo del STJ al planteo del peronista y lo alentó desde X:“Fuerza @jlberros”.

La disputa por el sello del león

El mando de LLA ya advirtió que irá por la defensa de los símbolos y apunta a Rivero (Primero Río Negro), que se adueñó de la imagen del león, que usó en la campaña provincial. El nuevo Papa León XIV y la utilización del presidente Milei potenciaron el valor de esa figura. La pulseada se dará en la Justicia.

La exgobernadora y sus propuestas

La exgobernadora Carreras intensificó su actividad política en las redes, y lo hace con propuestas de gobierno provincial. La mayoría centrada en la cuestión educativa. Insistió con el otorgamiento de un plus salarial por capacitación a los docentes. Este plan que lanzó en su gestión pero que no concretó.

La exgobernadora Arabela Carreras ocupada en proyectos vinculados a la educación.

Aniversario de Allen y la relación quebrada

El 25 de mayo será el aniversario de Allen. Aún no hay invitación pero en el gobierno provincial admiten que será difícil que el gobernador Weretilneck vaya, a pesar de habituales asistencia a estas fiestas. Todo por la mala relación existente con el intendente Román, un radical que se sumó a la boleta de JSRN y, luego, se pasó a la LLA.

Otro pedido de bloque que recibió Pesatti

Otra nota de pedido de bloque ingresó en la Legislatura. Se trata de una misiva de los legisladores Mc Kidd e Ibarrolaza. Un primer trámite hicieron con Domínguez, quien luego se apartó y pidió el suyo de LLA. Ahora, los de Tortoriello piden el bloque de Cambia Río Negro. Aún las promesas, Pesatti no habilitó ningún nuevo bloque.

Neuquén

El intendente que no pudo con su genio

Once minutos después de las 7 de la mañana del lunes 5 de mayo, el intendente Mariano Gaido publicó la foto de la reunión de gabinete en la que estuvo ausente. Es que las reuniones que convoca son a las 7 sin un minuto más o menos, muestra la hora en su celular donde tiene un salvapantallas de una caricatura y empieza.

El lunes no estuvo porque acompañó al gobernador Rolando Figueroa a una muestra petrolera que se hizo en Estados Unidos donde, aprovechó, y lo llenó de elogios al mandatario. El gabinete ejecutivo y legislatura conducido por tres mujeres convocó a reunión de gabinete para no perder la costumbre y Gaido que no pudo con su genio la siguió on line y publicó la foto. Cura de sueño ya.

Mirá quién apareció en Estados Unidos

El 4 de diciembre del año pasado se informó sobre el recambio de nombres en la secretaría de Innovación y Gestión Estratégica de la municipalidad de Neuquén. Se fue Gastón Contardi y lo reemplazó Leonardo Carod. El extitular del Deliberante se llamó a silencio, no contestó más su teléfono. Apareció en EEUU con la comitiva de neuquinos….

Cervi debutó como conductor de TV

El diputado nacional Pablo Cervi (UCR) es uno de los cuatro conductores de “Desde Adentro” por Laca Stream, un nuevo ciclo de streaming político que busca mostrar el trabajo del Congreso desde la mirada directa de sus protagonistas. El programa busca romper la dualidad y Cervi experimenta. Tiembla Pancho.

El diputado nacional Pablo Cervi debutó como conductor de un programa de streaming (Gentilez)

Oscar sacó las cuentas

El senador nacional Oscar Parrilli (FpV) le puso el precio a las 5 represas del Comahue: 20.000 millones de dólares. Los periodistas porteños de IP le indicaron que es lo que Milei le pidió al FMI y tomó dimensión del monto que había indicado. También dijo que no es a 30 sino 60 años la nueva concesión para los privados.

La sorpresa de la funcionaria

La secretaria de Emergencia, Luciana Ortiz Luna, dijo que estaba muy cómoda en su función y que no aspira a ocupar un cargo electivo.

Luciana Ortiz Luna fue candidata a diputada nacional con Rolando Figueroa cuando aún eran del MPN (Gentileza)

Se sorprendió cuando en La Red le preguntaron si le gustaría. Fue compañera de fórmula de Rolo cuando era del MPN y obtuvo cargo provincial legislativo al que renunció por su profesión.