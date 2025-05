Santiago Bulat: “El paso a precios de la devaluación no va a ser tan alto como se pronosticaba”

Un mundo más cerrado sobre sí mismo, políticas proteccionistas que resurgen a nivel global, y una Argentina que buscar recomponer su matriz financiera y productiva, dejando atrás definitivamente la inflación. Con ese marco, el economista y consultor Santiago Bulat dialogó mano a mano con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva.

PREGUNTA: ¿El mundo se ha vuelto más complejo para la Argentina?

RESPUESTA: Lo que es claro es que el mundo se está complicando, tanto en cuanto a los precios de las commodities, como en tasas de interés más altas. Y eso obviamente significa más complicaciones para América Latina en general y para Argentina. Pero a la vez, los especialistas señalan que Argentina es el país por el que más preguntan los inversores extranjeros para entrar, lo que genera buenas expectativas en el corto plazo.

P: ¿Cómo conviven un Trump proteccionista y un Milei aperturista?

R: Yo ahí quizás haría un matiz. Es cierto que Trump está siendo mucho más proteccionista. Pero Argentina fue muy proteccionista en el pasado. Argentina tal vez no tiene que ir a competirle a Estados Unidos, pero necesariamente tiene que más o menos ir a donde está la región o el Mercosur. O sea, nosotros tenemos más tasas arancelarias que el resto de la región. Entonces en ese sentido creo que ahí todavía hay un desafío para que Argentina ciertas cosas las vaya liberando. Es cierto que hoy vas a tener que ser mucho más precavido de lo que eras hace un tiempo. Porque en lo que va a derivar la nueva política de Trump es en más aranceles puntuales a ciertos sectores, no a un conjunto de países. Es decir, lo sectorial va a ser definitorio en este escenario.

P: Se flexibilizó el cepo ¿sigue habiendo atraso cambiario?

R: Bueno, por ahí no hay atraso cambiario. Yo creo que claramente la Argentina está en un momento de apreciación fuerte de la moneda. Por la plata que puso el fondo, porque los exportadores están liquidando ahora, porque entra más plata ahora que no existe el blend. Y hubo mucha importación también que se hizo en marzo un poco anticipada. No obstante, no creo que necesariamente este sea el tipo de cambio de equilibrio de esta economía, porque todavía no ha hecho todas las reformas que se esperan, ni ha entrado toda la energía que puede entrar. Hay perspectivas maravillosas para el sector de Oil & Gas, pero que hoy esa entrada de dólares no es tan grande. Lo que vemos hoy es más coyuntural, pero hay que animarse de alguna manera a flotar. Efectivamente vamos a ver un tipo de cambio que va a depender más de los flujos comerciales y financieros, que de estar sosteniéndolo nosotros. Y a mí me parece más sano eso. Aunque nos cueste un poco internalizarlo, creo que es más sano tener una economía que flote a que esté atada por el Banco Central.

El verdadero problema no es que el dólar flote hacia la banda superior, sino más bien que el Banco Central no junte dólares.

P: Si el tipo de cambio flota hacia la banda superior ¿es un problema?

R: Yo no sé si es un problema, la verdad. El problema para mí no es que el dólar se vaya para arriba, sino más bien que el Banco Central no junte dólares. Eso es quizá lo que más me hace ruido, porque agarraste un Banco Central quebrado, lo mejoraste un poco, pero después volviste a caer con los pagos de dólares y ahora no estás juntando muchos dólares porque no estás interviniendo. Entonces, si el dólar se va arriba de la banda, a mí mucho no me preocupa. Puede haber un salto al precios mayor, pero incluso tendrías un tipo de cambio real más interesante. A mí no me vuelve loco. Sí me da miedo que en dos años no tengamos un colchón de reservas interesante. Y ahí me parece que hay un riesgo.

P: Hoy las reservas se recuperaron con los dólares del Fondo…

R: Sí, pero vos necesitás un Banco Central que se capitalice con dólares propios, no con dólares prestados. O sea, en el cortísimo plazo no es un problema. De hecho, los bonos vienen subiendo porque el cortísimo plazo no le está preocupando al mercado. Pero sí creo que en un año deberíamos estar hablando de un Banco Central que haya juntado dólares. Y ahí hay algo que hoy no está sucediendo.

P: ¿Estiman que habrá un salto de precios en abril y mayo?

R: A nosotros abril nos da 3,2%. Con lo cual no nos da más alto que antes de la salida del cepo. Nos da menos que marzo. Hay que recordar que en marzo venías con brecha cambiaria alta, educación que estaba dando muy alto. O sea, hubo muchos componentes estacionales. Hoy estás sin brecha, y si bien hubo un salto inicial del tipo de cambio, ahora convergió y no fue un salto tan significativo. Yo creo que no necesariamente se registre un paso a precios tan alto como se pronosticaba.

Perfil

Santiago Bulat es Lic. en Economía (UBA), Máster en Economía del Desarrollo (universidad de Sussex) y Máster en Finanzas Corporativas (Ucema).

Es profesor del área de Economía y Finanzas en IAE Business School. Se desempeña como economista jefe del Instituto para el Desarrollo de la Economía Argentina (IDEA).

Es analista económico en Invecq, y columnista habitual en medios de alcance nacional como LN+.