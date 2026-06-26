La defensa de Aníbal Tortoriello recusó a una jueza en la causa Techo Digno Cipolletti y quedó suspendida la audiencia

La megacausa Techo Digno Cipolletti, en la que están imputados el diputado nacional Aníbal Tortoriello y el exintendente Abel Baratti por los presuntos delitos de administración fraudulenta y peculado, sumó este viernes un nuevo capítulo judicial.

Antes de que comenzara la audiencia de control de acusación, la defensa de Tortoriello recusó a la jueza Florencia Caruso designada para intervenir en el caso. La magistrada aceptó el planteo, por lo que la audiencia finalmente no llegó a abrirse.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO de fuentes con acceso al expediente, el planteo se tramitó íntegramente por escrito, por lo que la audiencia prevista para las 10.30 nunca llegó a abrirse.

La recusación fue impulsada por los abogados particulares Gustavo Palmieri y Sebastián Perazzolli, quienes sostuvieron que la jueza había intervenido un día antes en otro legajo vinculado a la investigación por Techo Digno en Cinco Saltos, donde ya había adoptado un criterio sobre cuestiones jurídicas que volverían a discutirse en esta audiencia.

El argumento de la defensa

Los defensores señalaron que en el otro expediente la magistrada ya se había pronunciado sobre planteos relacionados con la validez de determinadas mediciones del IPPV, el mérito de la acusación fiscal y el alcance del control de acusación.

Según expusieron, la magistrada ya había fijado un criterio en el expediente de Cinco Saltos al considerar que los cuestionamientos sobre la consistencia de la acusación debían discutirse durante el juicio y no en la audiencia de control. Por eso sostuvieron que existía el riesgo de que esa misma postura condicionara el tratamiento de planteos idénticos en el caso de Cipolletti.

Al responder la recusación, la jueza confirmó que el día anterior había intervenido en ese legajo, donde uno de los imputados era el mismo y las maniobras investigadas presentaban similitudes. También reconoció que, si volvían a formularse los mismos planteos, mantendría el criterio jurídico que ya había expresado.

Ante esa situación, resolvió apartarse del expediente para evitar que pudiera interpretarse que existía un prejuzgamiento y solicitó que se designe otro juez o jueza para continuar con la audiencia de control de acusación.

Un nuevo capítulo en una causa con fuerte actividad procesal

La decisión se conoce tras semanas de otro episodio procesal en la misma investigación. En mayo, el Tribunal de Impugnación primero rechazó recursos presentados por las defensas de Tortoriello y Abel Baratti contra el fallo que había desestimado el planteo de prescripción de la acción penal, pero horas después dejó sin efecto esa resolución y reprogramó una audiencia para escuchar a las partes.

En aquella oportunidad, el debate giró en torno a la prescripción, nulidades y la calificación legal de los hechos. Ahora, en cambio, el trámite quedó interrumpido antes del inicio de la audiencia de control de acusación, ya que deberá designarse otro juez o jueza para continuar con esa etapa del proceso.