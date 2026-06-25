La fiscalía busca imputar a dos empresarios de defraudación a la administración pública en la causa Techo Digno de Cervantes

La audiencia de este jueves en los tribunales de Roca.

La llevó adelante este jueves la reformulación de cargos contra dos empresarios imputados en la causa Techo Digno Cervantes, luego de una pericia contable y nuevos entrevistas que se incorporaron a la causa.

Ante el juez Julio Martínez Vivot, las fiscales Graciela Echegaray y Mónica García solicitaron que se haga lugar al pedido de formulación de cargos por ser ambos empresarios partícipes necesarios de “defraudación a la administración pública”, según los artículos 174 inciso 5°, en función del artículo 173 inciso 7°, y 45 del Código Penal.

La nueva instancia de reformulación contra Néstor Sarasola y Néstor Sarasola (Eraiki S.A.) y Jacobo Baszkir (Baszkir Construcciones), surgió a partir de los resultados de las pericias contables requeridas por la acusación a la Unidad de Análisis Contable, Económico y Financiero del Ministerio Público (UACEF), sumando nuevas entrevistas e información que emanó de la investigación, informó el Ministerio Público Fiscal en una gacetilla de prensa posterior.

Cabe recordar que el exintendente Gilberto Montanaro reconoció haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso en esta causa, y aceptó una pena de tres años de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta, recordó la fiscal jefa Echegaray.

“En ese acuerdo, el ex intendente dice que recibió dinero de más y que le dio de más a los empresarios”, aclaró la fiscalía.

En este escenario, el equipo fiscal solicitó al juez de Garantías interviniente que tenga por formulados los cargos por ser ambos empresarios partícipes necesarios de “defraudación a la administración pública”.

Rechazo a la reformulación y recusación al juez

El abogado particular, Carlos Gadano, y el defensor penal público, Miguel Salomón, que asisten a los imputados, manifestaron su oposición a la reformulación de cargos y fue Salomón quien recusó al juez de Garantías interviniente, Julio Martínez Vivot, ya que según argumentó no puede intervenir el mismo juez que estuvo en el juicio abreviado contra Gilberto Montanaro.

Finalmente, el magistrado, tras escuchar la oposición de la fiscalía a todos los planteos esgrimidos por las defensas, estableció que frente a la recusación solicitará a la Oficina Judicial una nueva audiencia para que se resuelva ese punto.

Cabe aclarar que el otro empresario imputado, Longinos Pacifico De Dios presentó un certificado médico que le imposibilita asistir a las audiencias, por esa razón se ha avanzado con la acusación sobre estos dos hombres.





Cuáles fueron los argumentos de la fiscalía

La acusación pública explicó que “la participación necesaria del empresario que representa a la empresa Eraiki S.A. consistió en violar las condiciones de los pliegos de bases y condiciones en el marco del ACU 1922/2014 del Programa Techo Digno”.

Esto habría sucedido en el hecho cometido por el intendente Gilberto Montanaro en la ciudad de Cervantes, entre el 15 de diciembre de 2011 y el 9 de diciembre de 2015; y luego como Secretario de Gobierno y Producción, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la licitación 03/2014 “48 viviendas e infraestructura” del Programa Federal Techo digno en la ciudad de Cervantes.

Mientras que el hecho atribuido al representante de Baszkir Construcciones ocurrió en el mismo plazo mencionado arriba, pero en el marco de la construcción de “44 viviendas e infraestructura” también de Techo Digno para la misma localidad.

“Lo que significa que el ingeniero como el otro empresario percibieron un lucro indebido, que generó un beneficio patrimonial para sus empressa y como contrapartida un perjuicio al erario público municipal”, explicó la fiscal adjunta Mónica García.