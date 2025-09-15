ESCUCHÁ RN RADIO
Justicia

La dura denuncia contra una fiscal jefa causó conmoción en los tribunales de Bariloche

El voluminoso escrito fue presentado en el Consejo de la Magistratura contra Betiana Cendón y lleva la firma de fiscales y defensores oficiales. Este martes llega a Bariloche el fiscal general Fabricio Brogna. El miércoles habrá reunión del Consejo de la Magistratura en la ciudad andina, aunque no se sabe si abordarán el tema.

Néstor Pérez

Por Néstor Pérez

La fiscal jefa Betiana Cendón. Foto: archivo

Una denuncia de diversos funcionarios judiciales de Bariloche que llegó al Consejo de la Magistratura aunque aún no fue notificada a los consejeros de este cuerpo causó un verdadero terremoto en los tribunales de Bariloche.

La denuncia, que tiene firmas de fiscales en ejercicio de distinto rango y defensores oficiales, acusa en duros términos a la fiscal jefa Betiana Cendón.

La acusación describe maltrato laboral e irregularidades

Una fuente judicial que tuvo acceso a la presentación indicó que el escrito de unas 60 páginas plantea reiterados casos de maltrato laboral. Pero también el documento describe irregularidades en algunos procedimientos en los que habría intervenido la fiscal jefa.

El procurador Jorge Crespo se comunicó con la abogada de los denunciantes, con quien tuvo una charla informal el sábado pasado.

A partir de esa charla se decidió que el personal que estaba bajo la órbita de Cendón pase a responder temporalmente al otro fiscal jefe de la ciudad, Martín Lozada.

Presencia del fiscal general en Bariloche

Según se informó desde el Ministerio Público, este martes estará en Bariloche el fiscal general de Río Negro, Fabricio Brogna, para abordar la situación. El funcionario estará acompañado por el director de Desarrollo Humano (en los hechos el área de recursos humanos), Esteban Aliani.

La situación de tensión con Cendón dentro de los tribunales sería la causa de la renuncia del fiscal Tomás Soto.

En este contexto, este miércoles habrá una reunión, programada de antemano, del Consejo de la Magistratura en Bariloche, en la que aún no se sabe si el cuerpo abordará la denuncia contra la fiscal jefa.


Comentarios