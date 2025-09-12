El Consejo de la Magistratura destituyó al camarista Gustavo Guerra Labayén

El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial resolvió por unanimidad la destitución del camarista Gustavo Guerra Labayén por «mal desempeño de la función» y lo inhabilitó por cinco años para ocupar cargos dentro del Poder Judicial.

Durante la audiencia realizada este viernes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y del organismo a cargo el proceso, Cecilia Criado, leyó la parte resolutiva de la sentencia, acompañada solo por el juez Gustavo Bronzetti Núñez, mientras que en la sala estuvo presente el defensor Fernando Chironi y de manera virtual se conectó el Procurador General, Jorge Crespo.

En la sentencia el Consejo de la Magistratura estableció que con las pérdidas de jurisdicción «se produce un quiebre institucional diferente, que excede de un atraso, a partir del desplazamiento forzado de la jurisdicción».

La sentencia señala que «inadmisible resulta la afirmación del magistrado en cuanto a que el mayor tiempo insumido en la elaboración de la sentencia resultaba ventajoso para el sistema, pues se aseguraba su irrecurribilidad. Omite el juez que la calidad de los fallos debe ser correlativa a la obligación de dictarlos en tiempo y forma».

Para los integrantes del cuerpo «el análisis final que efectúa el enjuiciado no se traduce en una suerte de arrepentimiento sobre su accionar desapegado de las normas que regulan la función, sino más bien que su reflexión refuerza su postura y su mirada».

Además de Criado y Bronzetti Núñez el Consejo estuvo integrado por los legisladores Marcela González Abdala, Juan Murillo Ongaro y Marcelo Szczygol y los representes del Colegio de la Abogacía Candela Fanton, Luisina Devia y Maximiliano Mullally Bratulich.

La defensa adelantó que recurrirá al STJ

«Es un día muy triste para la Justicia de Río Negro y para la Justicia de la Primera Circunscripción» dijo Fernando Chironi, abogado defensor de Guerra Labayén y amplió «para al idea de justicia que tengo, que es mucho más que el Poder Judicial, que se asienta sobre la base de la independencia del juez que en este caso ha sido afectada».

Dijo que a su defendido «se le ha dado un tratamiento muy distinto al que se le suele dar al resto de los jueces y tribunales colegiados de la provincia» y sostuvo que «creo que era merecedor, si correspondía, de una sanción de suspensión».

«Destituir a un juez porque se atrasa en su voto, cuando lo hacen todos los jueces de la provincia, es excesivo» aseguro Chironi.

Apenas concluida la lectura de la sentencia adelantó que «vamos a presentar un recurso de casación, que es el primer nivel que tenemos por delante y en caso de denegatoria presentaremos un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema sea la que en última instancia revise si en este proceso se han respetado garantías constitucionales como el debido proceso legal y la defensa en juicio».

Chironi aseguró que «sienta un precedente y pone una vara muy alta, al establecer la sanción de destitución por un atraso».