La familia de Facundo Castillo cuestionó a Fernando Burlando: «La gente solo se acuerda de Fernando Báez Sosa»

Este lunes comenzará el juicio en el que se acusa Ramiro Gutiérrez por el homicidio de Facundo Castillo. Desde las 8.30 se convocó a tribunales a los 12 integrantes del jurado popular seleccionados junto a los abogados defensores, la querella, juez de juicio y familiares. La familia del joven cuestionó al abogado Fernando Burlando, que asesora a la defensa: «la gente solo se acuerda del caso de Fernando Báez Sosa.»

Emiliano Castillo, hermano de Facundo, habló con RÍO NEGRO minutos antes que comenzara el juicio. Se refirió al trabajo realizado por los abogados, el apoyo incondicional de sus allegados y la llegada de Fernando Burlando a la zona.

“Estamos muy nerviosos, estábamos esperando este momento” manifestó Emiliano sobre las sensaciones en su núcleo familiar en los minutos previos al inicio del juicio en diálogo con RÍO NEGRO.

Emiliano habló sobre el trabajo que realizaron los abogados durante todo el proceso. “Simplemente sé que se trabajó muy bien, que por más que esté repleta la sala de abogados que defienden a Gutiérrez, la verdad no sé puede cambiar. Estuvo prófugo 40 horas” declaró.

Además, Emiliano agregó: “siempre digo que ojalá hubiera sido esto un accidente, que sería más fácil para todos. Pero no lo fue, (Gutiérrez) uso el auto como un arma para matar y nosotros queremos que se haga justicia”.

“Cuesta llegar al juicio, es un laberinto. Esperemos que no salgan con nada nuevo. Se que a mis viejos le va a costar muchísimo, a mi me cuesta. Hay mucha gente nos acompaña, amigos de mi hermano, gente que incluso no era conocida y nos acompaña siempre”, expresó el hermano de Facundo Castillo.

¿Qué dijo la familia de Facundo sobre la llegada de Burlando?

Anoche, Fernando Burlando llegó a la zona para participar como público del juicio por jurados que se realizará por el crimen de Facundo Castillo. Si bien no será parte de la defensa, fue convocado por la familia de Gutiérrez como asesor.

Emiliano Castillo, hermano de Facundo, expresó su parecer sobre la llegada de Burlando. “No me sorprende, la gente solo se acuerda del caso de Fernando Báez Sosa. Pero es el mismo tipo que defendió a los asesinos de Cabezas y varios personajes ligados al narcotráfico” declaró.

Además, Emiliano dijo “lo que en realidad me sorprende es que defendió a Fernando”.