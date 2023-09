La familia del ingeniero asesinado en Palermo marchó «para que no haya más Marianos»

La familia de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en el barrio porteño de Palermo el 30 de agosto pasado, se movilizó este viernes junto a amigos y allegados en reclamo de justicia y «para que no haya más Marianos«.

A poco más de una semana del hecho, el entorno de la víctima, liderado por su mujer y su hermano, se movilizó esta noche en el lugar donde ocurrió el crimen.

Maricel González, pareja de Barbieri, fue la primera oradora del encuentro y agradeció a todas las personas que se acercaron a ayudar al ingeniero, cuando este llegó herido de un puñalada en el pecho a una heladería, en busca de auxilio.

Tras ello, Valeria, amiga del ingeniero asesinado, continuó la proclama con la lectura de una carta, en la que exigió a la Justicia, los políticos y los policías a que «hagan su trabajo» y eviten nuevas víctimas fatales.

“Queremos justicia por Mariano y prevención para que no haya más Marianos”, dijo luego Fernando, el hermano del ingeniero en la misma línea que el escrito.

Ingeniero asesinado en Palermo: qué dijo el hermano sobre los avances de la investigación

Sobre la investigación, señaló que todo indicaría que la sangre analizada en el cuchillo que encontró un periodista en la escena del crimen correspondería a su hermano, aunque aclaró que por el momento no hay nada confirmado.

Además, informó que las pistas reunidas hasta ahora apuntarían contra el joven que ya esta detenido como presunto autor del asesinado, ocurrido la semana pasada, en una plaza del barrio de Palermo.

No obstante, Mariano, que se mostró emocionado durante toda la movilización, al igual que su cuñada, sostuvo que a su hermano «no me lo devuelve nadie«, pero indicó que «da un poco de tranquilidad» a la familia que el presunto asesino ya este identificado y detenido.