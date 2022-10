La fiscalía de Roca archivó la causa por coacción contra Petroleros Privados por una demanda en Cipolletti

La denuncia penal contra dos delegados del sindicato de Petroleros Privados por coacción culminó con un archivo de la investigación. Además el titular del gremio fue absuelto en causa paralela porque no se constató ninguna actividad delictiva.



Tras evaluar la base probatoria, la fiscalía de Roca decidió otorgar un criterio de oportunidad para los delegados y archivó la denuncia por coacción que meses atrás radicó una empresa de servicios petroleros de Cipolletti. Tras el análisis de las pruebas que presentó la firma, el fiscal Gastón Britos Rubiolo, a cargo de la fiscalía Nº 6, dispuso la apertura de la instancia de resolución alternativa de conflictos.



Convocó al titular de la empresa Miguel Horacio Schindler quien en un primer momento aceptó parcialmente la propuesta del Ministerio Público Fiscal con la condición de que los denunciados se comprometan a evitar situaciones como las que desencadenaron en el conflicto penal. Explicó que todo reclamo se canalicen de acuerdo a los convenios sindicales y en «el ámbito que corresponde».



Los denunciados acordaron, pero con la expresa reserva de que «en aquellos casos en que exista riesgo cierto para los compañeros trabajadores, necesariamente deberán tomarse todas las medidas que sean útiles a los fines de la protección de su vida y su salud. Por lo demás, siempre fue su espíritu dialogar y evitar situaciones de conflicto y al igual que el denunciante, quedan a disposición para poder charlar y conciliar lo que sea necesario en el ámbito correspondiente», manifestaron.



Ante esta respuesta, el denunciante no acordó el criterio de oportunidad porque consideró que los delegados pretenden imponer una “excepción” que los habilitará nuevamente a bloquear la empresa. Si bien el fiscal escuchó a las partes, la postura del titular de la firma no es vinculante. Por eso decidió continuar con el criterio de oportunidad y archivó la causa.



Lo mismo hizo con la denuncia contra Marcelo Rucci como supuesto autor intelectual de los hechos. «No surge de las probanzas agregadas al legajo ningún elemento de cargo que permita endilgarle conducta típica investigable, sin que se adviertan tampoco medidas útiles y conducentes en tal sentido, por lo que habrá de desestimarse la denuncia», dijo el fiscal.



A fines de mayo, directivos de la empresa DeltaP radicaron una denuncia penal contra delegados del Sindicato de Petroleros Privados con el argumento de un bloqueo arbitrario que respondía a otros intereses.

La postura del Sindicato



En su momento, el abogado del gremio, Marcelo Hertzriken Velasco, aseguró que se trataba de un “legítimo reclamo” por las condiciones de trabajo con los obreros de la firma DeltaP que presta funciones en el bloque Puesto Flores que opera la británica President Petroleum.



Agregó que la empresa incumplía con acuerdos gremiales y que el reclamo respondía a la responsabilidad del gremio de resguardar la seguridad de los trabajadores. En ese momento aseguró que la denuncia era improcedente y que culminaría como el 95% de las causas contra el gremio en los últimos 7 años: archivada por inexistencia de delito.