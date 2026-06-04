La jueza de Chubut que se besó con un preso volverá a su cargo: el Superior Tribunal anuló su destitución

En una decisión unánime, que lleva la firma de dos ministros y tres jueces de Cámara que actuaron como subrogantes, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en noviembre de 2023, que en voto mayoritario – 3 a 2-, había dispuesto la destitución de la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la resolución tiene 105 fojas. El efecto de esta decisión implica la inmediata restitución de Suárez en su puesto. La magistrada había sido denunciada en enero de 2023 ante la difusión pública de una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial, en la que se la veía visitando a un condenado y manteniendo contacto físico.

Del jury a la nulidad: cómo fue el recorrido judicial de Mariel Suárez

Mariel Suárez fue una de los tres jueces que condenó a Cristian Omar “Mai” Bustos a prisión perpetua por el asesinato de un policía. En la condena, Suárez votó en disidencia.

El hecho fue juzgado en Comodoro Rivadavia, pero días después la jueza viajó a Trelew donde Bustos estaba detenido y tuvo un encuentro con él donde hubo caricias y besos, según pudo verse en los videos de las cámaras de seguridad del penal.

El condenado, Cristian Omar “Mai” Bustos.

Ante esta situación que tuvo un enorme impacto mediático, el Superior Tribunal de Justicia inició actuaciones administrativas que derivaron en el envío al Consejo de la Magistratura que decidió su destitución.

Pero ahora todo cambió. La sentencia del STJ fue firmada este jueves 4 de junio, y decretó la anulación de lo actuado: lleva la firma de los ministros Javier Raidan y Andrés Giacomone, y de los jueces de Cámara que actuaron como subrogantes, Carina Estefanía, Diego Trad y Adrián Barrios.

La visita al penal que derivó en la destitución de Mariel Suárez

Suárez había sido destituida por haberse reunido en la cárcel provincial con Cristian Omar “Mai” Bustos, condenado a 20 años de prisión por el crimen de su hijastro de 9 meses, en 2005, y a perpetua por asesinar al policía Leonardo “Tito” Roberts y herir a otro, en 2009, en la localidad de Corcovado.

En un video captado por las cámaras de seguridad del penal se la ve presuntamente besándose con el detenido. Suárez argumentó entonces que se reunió con Bustos porque estaba escribiendo un libro sobre su vida y la de sus hermanos. Negó haber besado a Bustos. Pero los integrantes del jury no le creyeron y la destituyeron. Ahora, después de casi tres años volverá a su cargo.

Respecto a su visita al penal provincial, dijo en su momento que escribía el libro “Los cuatro de Corcovado” que trataba sobre la vida de Bustos y sus tres hermanos. Tras la destitución se dedicó a trabajar de abogada en Comodoro Rivadavia, donde ahora volverá a ejercer como jueza.