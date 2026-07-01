La Justicia dictó prisión preventiva para tres acusados por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, sumó un nuevo avance judicial. El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen detenidos por su presunta participación en el caso que conmocionó a la provincia.

Avanza la causa por Agostina: tres detenidos seguirán presos

Barrelier, señalado como principal acusado, está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, es decir, femicidio. En tanto, Fassetta, quien alquilaba una vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800, y Andreani, propietaria de un Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, fueron procesados por el delito de encubrimiento agravado.

El fiscal todavía debe resolver el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Fassetta. En cambio, la única detenida que no recibió prisión preventiva fue Mariana Palmero, expareja de Barrelier, también imputada en la causa.

La mujer quedó comprometida luego de que peritajes acústicos y el análisis de su teléfono celular incorporaran nuevos elementos al expediente. Entre ellos, un mensaje enviado a Barrelier la noche del 23 de mayo con la frase: «¿Qué es ese grito?», considerado por los investigadores como un dato relevante para la causa. Palmero aún no declaró y se espera que lo haga en los próximos días.

En paralelo, Melisa Heredia, madre de Agostina, reapareció públicamente tras permanecer varias semanas internada y reclamó que todos los involucrados permanezcan detenidos. «Para mí, todo su círculo está involucrado. Los quiero a todos presos», afirmó.

Además, sostuvo que debería recaer una condena a prisión perpetua sobre Barrelier y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras el crimen de la adolescente, desaparecida a mediados de mayo y hallada una semana después en un descampado de las afueras de Córdoba.

Con información de NA