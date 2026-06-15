Femicidio de Agostina Vega: el abogado de la familia habló del audio «revelador» que derriba teorías

La investigación continúa mientras la Justicia analiza nuevas medidas y la eventual ampliación de las imputaciones. Clarín Fotografía.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría reforzar la reconstrucción de los hechos. Se trata de un audio atribuido a Melisa, la madre de la adolescente, en el que relata las primeras horas de búsqueda tras la desaparición de su hija, ocurrida el 23 de mayo.

El abogado de la familia materna, Carlos Nayi, calificó el registro como «revelador» y «altamente significativo» al considerar que refleja el estado de desesperación de la mujer y aporta elementos para comprender cómo se desarrolló la búsqueda antes de que se conociera el desenlace del caso.

Durante una entrevista con La Voz, el letrado afirmó que el contenido del audio permite descartar distintas hipótesis que circularon en torno al crimen y pidió que se deje de alimentar especulaciones.

«Terminemos con las teorías conspirativas», sostuvo Nayi al referirse a versiones vinculadas con presuntos ajustes de cuentas o relaciones con el narcotráfico.

El audio y las primeras horas de búsqueda

Según explicó el abogado, el mensaje de voz acompaña la secuencia de contactos que la madre realizó con amigas de Agostina para intentar localizarla.

«Ese audio habla de una madre en estado de desesperación que buscaba a su hija y acompaña la secuencia de los mensajes de WhatsApp tras contactar a las amigas», señaló.

Para la querella, el registro ayuda a consolidar la línea temporal de los hechos y aporta contexto sobre las gestiones realizadas por la familia durante las horas posteriores a la desaparición.

La estrategia que atribuyen a Barellier

La investigación judicial sostiene que Claudio Barellier, principal acusado en la causa, desplegó una serie de maniobras destinadas a desviar la búsqueda y dificultar el avance de la investigación.

De acuerdo con lo expuesto por Nayi, el imputado orientó inicialmente las sospechas hacia un Volkswagen Gol rojo y hacia una persona identificada como «Franco», que nunca pudo ser ubicada.

El abogado describió esa conducta como una estrategia para ganar tiempo y evitar ser descubierto. Incluso sostuvo que personas cercanas al acusado acompañaron a la madre de la adolescente durante la búsqueda, contribuyendo a la confusión sobre lo ocurrido.

La causa tuvo un giro el 24 de mayo cuando un remisero identificado como Ariel reconoció la imagen de Agostina difundida en medios de comunicación. El hombre se presentó ante la Justicia y declaró haber trasladado a la joven para encontrarse con una persona cuyas características físicas coincidían con las de Barellier.

La querella busca nuevas agravantes

Además del avance de la investigación, la querella solicitó que se modifique la calificación legal respecto de los tres detenidos: Claudio Barellier, Osvaldo Faceta y Soledad Andreani.

Si bien actualmente la acusación principal es por femicidio, Nayi pidió incorporar los agravantes de homicidio criminis causa y alevosía.

«Mató para procurar la impunidad; no la podía dejar viva tras haberla captado y privado de su libertad», afirmó el abogado al fundamentar el pedido.

La Justicia también analiza la eventual participación de Andreani y Faceta en el encubrimiento del crimen o en el sostenimiento de la estructura donde funcionaba el bar Chitas, aspecto que será evaluado cuando se levante el secreto de sumario previsto para las próximas horas.

Antecedentes y estado de salud de la madre

Nayi también se refirió a antecedentes que, según indicó, involucran a Barellier en episodios similares ocurridos durante 2025.

El abogado mencionó el testimonio de familiares de otra menor que habrían advertido sobre un intento de acercamiento por parte del acusado bajo el pretexto de una sesión fotográfica.

«La niña resistió diciendo que iría acompañada por sus padres y eso le salvó la vida», relató.

En paralelo, se informó que Melisa continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Tras sufrir un cuadro de shock postraumático, anemia e hipertensión, fue dada de alta del Hospital San Roque, aunque posteriormente debió ser reincorporada por una afección intestinal severa.

Actualmente permanece en su domicilio bajo seguimiento médico y acompañamiento psicológico.