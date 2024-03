La pericia que complica a Alperovich en el juicio por abuso sexual: «Tenía todos los indicadores»

Una perito psicológica del Cuerpo Médico Forense aseguró este jueves que la joven que denunció al exgobernador de Tucumán José Alperovich por abuso sexual «tenía todos los indicadores» del mismo. Además, mostró dibujos hechos por la víctima en donde aparecen «remarcaciones» en la zona genital, entre otras.

En una nueva jornada del juicio contra el exmandatario provincial, la psicóloga Mónica Herrán expuso como testigo y habló de «temor» de la denunciante, ya que tenía «mucho miedo por lo que podía pasar«.

“Esto produce descenso de autoestima, de defensa porque siente que no tiene recursos para defenderse, que no vale la pena y que tiene que someterse y no contárselo a nadie, hasta que lo hace”, explicó la perito que cuenta con 40 años de experiencia.

El fiscal del juicio, Sandro Abraldes, le consultó si había indicadores de situaciones de violencia con predominio en lo sexual al haber revisado a la víctima en junio del 2020.

«Las verbalizaciones de la víctima son coherentes con la denuncia, por otro lado están los indicadores típicos«, respondió la perito sobre el relato de la joven. exasesora y sobrina del exgobernador tucumano.

Antes había declarado el psiquiatra propuesto por la defensa, Eduardo Espector, quien explicó que entrevistó en dos ocasiones a Alperovich vía zoom porque fue en plena pandemia.

Según relató, el dirigente peronista no tenía «alteración de la sexualidad ni tampoco sobre los impulsos«, al tiempo que mencionó una situación de «stress que atravesaba producto de la denuncia».

“No he encontrado rasgos que indiquen impulsividad”, indicó el perito de la defensa.

Fuente: Noticias Argentinas