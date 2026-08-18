Lo acusaron de golpear a su expareja en Cutral Co: quedó libre, pero tendrá restricciones

Un hombre fue imputado en Cutral Co por haber golpeado a su expareja durante una discusión y quedó en libertad con una prohibición de acercamiento de 200 metros. La acusación fiscal sostiene que también la había hostigado y amenazado en los días previos al episodio.

El hecho ocurrió el 14 de agosto, alrededor de las 20:30, cuando el acusado se presentó en el domicilio de la mujer con la intención de ver a la hija que tienen en común, de dos años. Durante la visita, le revisó el teléfono celular y comenzó una discusión que terminó con una agresión física.

La discusión terminó con una agresión

Según expuso el asistente letrado Nicolás Mellado durante la audiencia, el acusado insultó a su expareja y luego le dio una cachetada en el rostro. La mujer sufrió lesiones leves, compatibles con un edema en el pómulo izquierdo y en la región nasal media, de acuerdo con la certificación médica incorporada a la causa.

La fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor.

Mellado señaló además que la relación había terminado aproximadamente un año antes debido a situaciones de violencia padecidas por la mujer. También sostuvo que durante los días anteriores al episodio había recibido hostigamientos y amenazas por parte del acusado.

No podrá acercarse ni contactarla

Ante ese contexto, el Ministerio Público Fiscal planteó que existía un riesgo para la integridad de la víctima y solicitó medidas de protección.

El juez de Garantías Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de dos meses para desarrollar la investigación. Durante ese período deberán realizarse, entre otras medidas, nuevas entrevistas a la víctima y testigos, un informe del Servicio de Atención a Víctimas y Testigos, una evaluación médico-forense y la incorporación de los antecedentes del imputado.

Además, Pombo dispuso la libertad del hombre, pero estableció restricciones específicas. El acusado no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de su expareja ni del comercio donde trabaja. Tampoco podrá establecer contacto con ella personalmente, mediante llamadas, mensajes, WhatsApp, redes sociales u otros medios.

También deberá abstenerse de cualquier acto de agresión, intimidación, perturbación o violencia.

Las restricciones no modifican lo que pueda resolver el juzgado de Familia respecto del régimen de comunicación con la hija. El incumplimiento de las medidas podría derivar en una cautelar más grave, incluida la prisión preventiva.