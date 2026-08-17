Intento de homicidio en Chimpay: lo acusaron por gatillar dos veces contra la cabeza de un vecino

Un hombre quedó detenido con prisión preventiva durante cuatro meses tras ser acusado de intentar matar a un vecino durante un ataque con un arma de fuego en Chimpay. La fiscalía sostuvo que apuntó a la cabeza de una de las víctimas y gatilló al menos dos veces, aunque el revólver no llegó a disparar.

El hecho ocurrió el sábado 15 de agosto, alrededor de las 16:10, en las inmediaciones de una vivienda ubicada sobre calle Meripal al 300. Según la acusación, al lugar llegó un grupo de al menos siete personas que comenzó a gritar, insultar y amenazar con incendiar la casa.

El ataque y el revólver calibre .22

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal Matías Marcelo Álvarez Reynolds, una mujer rompió previamente un vidrio de la vivienda y los ocupantes salieron hacia la vía pública. En ese momento, sobre calle Huergo, el acusado habría extraído un revólver calibre .22 que portaba sin autorización legal.

La fiscalía sostuvo que el hombre apuntó directamente a la cabeza de una de las víctimas y accionó el arma en dos oportunidades, sin que se produjera el disparo. Luego, le entregó el revólver a un adolescente.

El menor continuó intentando disparar hasta que finalmente una bala impactó contra un pilar de luz de la propiedad. El proyectil no alcanzó a ninguna de las personas que se encontraban en el lugar.

La investigación reunió cámaras, pericias y allanamientos

Entre las pruebas incorporadas por el Ministerio Público Fiscal figuran peritajes del Gabinete de Criminalística, registros de cámaras de seguridad y entrevistas realizadas a vecinos. Además, se concretaron tres allanamientos durante la investigación.

En esos procedimientos se secuestraron prendas de vestir y se tomaron muestras para determinar la eventual presencia de residuos de disparo. La Policía también concretó la detención del sospechoso.

El fiscal acusó al hombre por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa. La imputación incluye además portación ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas y daño.

La defensa cuestionó la calificación

El defensor oficial Mario Mauro Orlandini cuestionó la calificación legal propuesta por la fiscalía, aunque no objetó el relato de los hechos. También pidió que se rechazara la prisión preventiva y propuso como alternativa una prohibición de acercamiento a las víctimas.

El fiscal fundamentó la necesidad de mantener detenido al acusado en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en la reiterancia.

Finalmente, el juez de Garantías Gastón César Pierroni tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por cuatro meses. Además, ordenó la prisión preventiva del acusado por el mismo período al considerar acreditados los riesgos procesales.