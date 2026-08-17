Lo citaron para comprarle la moto y lo mataron en Allen: se entregó un tercer sospechoso y buscan al cuarto

El nuevo sospechoso se presentó voluntariamente en la comisaría Sexta y quedó detenido por orden de la fiscalía. Foto Archivo.

La investigación por el homicidio de Franco Agustín Morales, el joven de 24 años asesinado el pasado jueves en Allen, sumó un avance significativo durante las últimas horas con la detención de un tercer sospechoso. El hombre se presentó de manera voluntaria en la comisaría Sexta durante la noche del domingo y quedó inmediatamente bajo custodia por disposición de la fiscalía.

Este nuevo arresto se produce en un contexto de intensos procedimientos liderados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que incluyeron múltiples allanamientos a lo largo del fin de semana. Con esta novedad, ya son tres los integrantes de la banda que asaltó a Morales que se encuentran detenidos, mientras las autoridades mantienen activa una orden de captura para un cuarto sujeto plenamente identificado que permanece prófugo.

Avances en la causa y formulación de cargos

Según informaron fuentes judiciales, al joven que se entregó recientemente se le formularán cargos posiblemente durante la mañana del martes. En paralelo, durante los operativos realizados el fin de semana, la Policía secuestró un arma de fuego y detuvo a un hombre por tenencia ilegal, aunque se aclaró que esta persona no formaría parte de la banda que atacó a Morales.

«Se lo va a acusar únicamente por la tenencia de arma», explicaron desde la fiscalía respecto a este detenido colateral.

Cabe recordar que los dos primeros sospechosos, oriundos de la provincia de Neuquén, ya fueron imputados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por robo cometido en poblado y en banda. Para ambos, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot dictó un mes de prisión preventiva, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La trampa detrás de una venta por redes sociales

La principal hipótesis fiscal sostiene que Morales fue víctima de una emboscada planificada. El joven de 24 años había pactado, a través de redes sociales, el encuentro con un supuesto comprador para concretar la venta de su motocicleta. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro en la calle México al 30, fue abordado por cuatro hombres que se movilizaban en dos motos.

En ese lugar, los agresores increparon a la víctima y le dispararon en el tórax para asegurar el robo del vehículo y de su teléfono celular iPhone. Morales murió como consecuencia de las graves heridas recibidas, mientras que los delincuentes escaparon de la escena.

Cámaras de seguridad y pericias clave

El avance en las identificaciones fue posible gracias al análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque. Las cámaras fueron una de las pruebas centrales incorporadas a la investigación para los investigadores, quienes también cuentan con informes de Criminalística y la autopsia preliminar.

Otra prueba determinante fue el hallazgo del teléfono de la víctima. El dispositivo iPhone fue localizado mediante rastreo satelital sumergido en la zona de Puente 83, lo que permitió fortalecer la línea investigativa contra los acusados. La fiscalía, representada por Verónica Villarruel y Laura Tronelli**, continúa con la recolección de evidencia mientras espera dar con el paradero del cuarto integrante del grupo.