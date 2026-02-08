Lo descubrieron haciendo «pasamanos» de droga en Bariloche y terminó condenado: no irá a prisión

Cayó con balanza, cogollos y efectivo y la Justicia Federal ya lo condenó. Foto Archivo/Juan Thomes.

Lo observaron en un «pasamanos» frente a una estación de servicio de Bariloche. Tenía marihuana, balanza y dinero. Ese procedimiento discreto terminó destapando un caso de narcotráfico que llegó hasta el Tribunal Oral Federal de Roca. Lo que parecía un simple intercambio callejero se convirtió en una condena de cuatro años para un joven tucumano, acusado de vender marihuana y llevar droga lista para comercializar. Por decisión judicial, el condenado terminó consiguiendo prisión domiciliaria en su provincia natal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, a cargo del juez Alejandro Adrián Silva, dictó sentencia contra Diego Nicolás González La Rosa, acusado por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. El fallo se conoció recientemente, en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa.

El episodio que encendió las alarmas en Bariloche

Según la acusación, todo ocurrió el 29 de marzo de 2023 cerca de las 17:30, en la intersección de Moreno y Morales, donde funciona una estación de servicio.

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina observó movimientos compatibles con un «pasamanos» entre el imputado y dos jóvenes.

Ese instante fue clave: la escena derivó en una requisa urgente y el secuestro de la droga.

Marihuana fraccionada, balanza y dinero en efectivo

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron cuatro cogollos de marihuana en el bolsillo de la campera del acusado y 425 gramos más dentro de una mochila.

Además, se incautó una balanza de precisión, bolsas de nylon transparentes y la suma de 8.200 pesos en efectivo.

Para la fiscalía, estos elementos reforzaron la hipótesis de que no se trataba de consumo personal, sino de una tenencia con fines de comercialización.

Dos suministros onerosos y venta callejera

La causa incluyó también dos hechos de suministro de estupefacientes.

La investigación sostuvo que González La Rosa entregó un cogollo de cannabis a uno de los jóvenes y cuatro cogollos al otro, presuntamente a cambio de dinero, minutos antes de ser requisado.

La droga fue hallada luego entre las pertenencias de ambos, tras las requisas personales.

Juicio abreviado y pena acordada

En diciembre de 2025, las partes arribaron a un acuerdo pleno de juicio abreviado.

La fiscalía sostuvo que no existían dudas sobre la materialidad de los hechos ni sobre la responsabilidad del imputado, y que la prueba reunida en la instrucción era suficiente para sostener la acusación.

Finalmente, se acordó imponer una pena de cuatro años de prisión efectiva, multa de 45 unidades fijas y costas.

¿Por qué tendrá prisión domiciliaria en Tucumán?

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, el tribunal concedió que se ejecute bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El condenado permanecerá inicialmente en la Fundación Nunca Más Solos, ubicada en Yerba Buena, Tucumán, donde se encuentra internado desde diciembre de 2025 por consumo problemático de sustancias.

En caso de recibir el alta, deberá continuar el arresto domiciliario en Tafí Viejo, bajo supervisión y con controles mensuales.

Decomisos, destrucción de droga y controles estrictos

La sentencia ordenó la destrucción de toda la sustancia estupefaciente secuestrada, junto con envoltorios y restos.

También se dispuso el decomiso de celulares y la balanza incautada.

El dinero será devuelto al imputado, aunque primero se descontarán los montos correspondientes a la multa y costas judiciales.