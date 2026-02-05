Pidieron condena para el acusado de disparar en una pelea en el barrio Industrial de Sierra Grande

Un conflicto por el préstamo de una vivienda terminó a los tiros en el barrio Industrial de Sierra Grande y dejó a un hombre con lesiones graves en una pierna. Por ese hecho, el Ministerio Público Fiscal solicitó la condena del acusado en el marco de un acuerdo abreviado con la defensa oficial.

La audiencia se realizó este jueves a través de la plataforma Zoom, donde se expusieron las circunstancias del caso y las condiciones del acuerdo.

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el 22 de julio de 2025, alrededor de las 19:20, cuando el imputado se presentó en el domicilio donde residía la víctima. En medio de una discusión, efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en la pierna izquierda del hombre, provocándole lesiones que lo incapacitaron laboralmente durante más de un mes.

Para sostener la acusación, la fiscalía detalló las pruebas reunidas durante la investigación: el acta de procedimiento policial que da cuenta de la intervención del personal de la Unidad Nº 13, el certificado médico que describe las lesiones y el tiempo estimado de curación, y un informe ampliatorio que precisó el alcance de las heridas.

El arma fue secuestrada y entregada por el propio acusado instantes después del hecho. En sede policial, explicó que el conflicto previo estaba vinculado al préstamo de una vivienda que la víctima no quería devolver, versión que también fue respaldada por otro testimonio incorporado a la causa.

Además de la pena, el imputado deberá cumplir pautas de conducta durante dos años

Fiscalía y defensa acordaron una pena de un año y cuatro meses de prisión, junto con pautas de conducta por el término de dos años: mantener actualizado el domicilio, la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima por cualquier medio y la obligación de canalizar cualquier reclamo vinculado al conflicto por la vía civil o administrativa.

Así lo pidió la propia víctima que adelantó que continuará en el fuero civil la demanda correspondiente.