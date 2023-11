Los padres de Rafael Nahuel reclamaron «justicia» y se quejaron por la condena contra los prefectos

Alejandro Nahuel y Graciela Salvo salieron del edifico de tribunales y afuera los esperaban varios dirigentes de distintas organizaciones quienes los abrazaron y los acompañaron tras la lectura de la sentencia contra los efectivos del grupo Albatros.

El papá de Rafael fue el primero en tomar el micrófono para dirigirse a las más de 200 personas que habían llegado desde temprano a la plaza ubicada en España y San Martín, a metros del acceso principal al edificio de la Justicia Federal. «Es una burla de la justicia para la familia», expresó Nahuel quien aseguró que los jueces contaban con todas las pruebas para condenar a una pena mayor a los efectivos del grupo de la Prefectura Naval Argentina que asesinaron a «Rafita».

«Quedamos muy disconformes esperábamos cadena perpetua. Es una burla a la familia y estamos muy mal», sostuvo el padre del joven, visiblemente consternado tras la lectura del fallo del juez que presidió el Tribunal Oral Federal (TOF), Alejandro Silva.

Luego fue el turno Graciela Salvo, mamá del joven asesinado, quien aseguró que el tribunal debería haberlos condenado a cadena perpetua. «Como mamá vamos a seguir pidiendo justicia por Rafita porque no estamos conformes con la sentencia contra los Albatros», dijo la mujer.

Para Salvo, las condenas son una «burla». «Lo único que le agradezco a Dios es que me siga dando las fuerzas para seguir adelante y pedir justicia. Agradezco a toda la gente que se acercó y acompañó», dijo. Y rápidamente comentó que no se encuentra bien porque está «desolada».

«De esta justicia ya no se puede esperar nada nuevo. No hay justicia», reclamó.

También se refirió a los efectivos del grupo Albatros al expresar que no les importó nada lo que hicieron. «Destruyeron una familia. No les importó atropellar a la comunidad y a las padres que estaban con sus hijos. No les importó nada», aclaró la mujer.

