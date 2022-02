Manzanares, excontador de los Kirchner: “Yo me equivoqué absolutamente, trato de no pensar en ellos”

Víctor Manzanares, excontador de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, volvió hoy a Comodoro Py para ampliar su declaración como imputado colaborador en un tramo vinculado con la causa de los cuadernos. En ella se investiga las maniobras de lavado de dinero de Daniel Muñoz, exsecretario del matrimonio presidencial.

Manzanares había declarado como arrepentido en 2019. Allí había aportado información sobre la estructura de lavado de dinero montada por Muñoz y un grupo de testaferros y colaboradores, a través de la compra de empresas nacionales.

Antes de ingresar a los tribunales habló con la prensa. Le consultaron si no le molestaba que su situación judicial sea mucho peor que la de los Kirchner. “Es difícil opinar de los demás, yo puedo pensar que estaría mal, pero tengo que enfocarme en mí mismo y en las consecuencias que yo tengo que tributar al Estado. Pienso en cumplir con la sociedad. Espero que la Justicia tome definiciones, estoy en un limbo hasta que la Justicia defina lo que tengo para cumplir para recomenzar la vida. Seis años de proceso es una enormidad”, dijo Manzanares según informó La Nación en su página web.

“Ojalá uno pudiera tener un GPS en la vida y recalcularse para no cometer errores. Yo me equivoqué absolutamente. Trato de no pensar en ellos (los Kirchner). Lo que haga la vicepresidenta y su familia es un tema de ellos”, añadió ante los periodistas.

El imputado colaborador también señaló que atraviesa días “muy tranquilos, en familia”. “El error lo cometí cuando ingresé a la órbita de los políticos”, agregó.

“Me arrepiento de las decisiones que tomé en su momento para llegar donde llegué. Si hubiera actuado de otra manera no estaría viviendo lo que vivo”, concluyó.