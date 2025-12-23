Más reclamos, más rechazos: uno de cada cuatro recursos presentado ante la Corte fracasa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la sede de los reclamos judiciales más altos del país.

Una porción significativa del trabajo de la Corte Suprema de Justicia se consume en revisar recursos que nunca llegan a discutirse por el fondo del caso. En 2025, más de una cuarta parte de las presentaciones fueron desestimadas por fallas formales, una situación que se repite y crece con el paso de los años.

Un cuarto de los recursos fracasa antes de llegar al fondo del caso

Según indicó La Nación, a partir de un informe oficial del máximo tribunal publicado el último viernes, más de 1800 planteos fueron rechazados este año por errores como exceder el número de páginas, usar una tipografía incorrecta o incumplir requisitos básicos de forma. Aun así, todos debieron ser analizados previamente por las áreas internas.

Tal como detalla el relevamiento, los escritos solo son descartados después de pasar por la secretaría correspondiente y por las tres vocalías de la Corte. Recién tras ese circuito completo se confirma la desestimación del recurso presentado.

El fenómeno quedó expuesto con claridad en 2025: el 26% de los abogados que intentaron llegar a la Corte vieron rechazados sus planteos por estar mal formulados. En números concretos, fueron 940 letrados sobre un total de 3572 presentaciones.

La digitalización multiplicó los planteos, pero también los errores en las presentaciones. Foto: Gentileza NA.

El impacto de la virtualidad y el peso de los casos previsionales

En paralelo, el volumen de recursos creció de manera sostenida en los últimos tres años. El salto más marcado se dio en 2024, después de la puesta en marcha de una plataforma virtual que habilitó las presentaciones remotas desde octubre de 2023.

De acuerdo con los datos oficiales, se pasó de casi 7.000 planteos en 2023 a más de 30.000 en 2024. En 2025, hasta el 10 de diciembre, el número ya superaba los 41.000 expedientes ingresados al sistema.

La mayoría de esos escritos corresponde a asuntos previsionales, que representaron el 77% del total en 2025. Muy por detrás aparecen los temas laborales y, en menor medida, los penales, que apenas alcanzaron el 4% de las presentaciones.

Sobre la sobrecarga de trabajo, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, advirtió en una entrevista que la Corte recibe causas que exceden su rol constitucional.

“Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia. Nos llegan cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales. Y hay que verlas porque aunque usted diga ‘le aplico un artículo que diga no lo voy a considerar, ya lo vio antes para decir que no lo va a considerar””.