Muerte de Ramiro Dina en Viedma: archivaron la causa al no hallar pruebas de criminalidad en el accionar de la policía

Luego de un año de intensa investigación y una fuerte repercusión social en Viedma, el Ministerio Público Fiscal notificó formalmente el archivo de la causa que investigaba la muerte de Ramiro Dina, el joven de 22 años fallecido el 9 de febrero de 2025 bajo custodia policial.

El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 se reunió el jueves con la familia de la víctima y sus abogados querellantes para exponer las conclusiones finales. Según el dictamen, la evidencia recolectada —que incluyó pericias médicas complejas y más de 30 testimonios— indica que no existe una relación causal entre el procedimiento de los efectivos y el deceso del joven.

Las claves del informe pericial

El punto central de la resolución reside en los resultados de la autopsia y sus estudios complementarios. El informe final determinó que la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón producto de un fallo cardiorrespiratorio, en el marco de un cuadro de «delirio con agitación psicomotriz» vinculado al consumo simultáneo de alcohol y estupefacientes.

Si bien el cuerpo presentaba múltiples lesiones externas superficiales (golpes y fricciones), la pericia médica fue tajante en dos aspectos. Por un lado estableció que ninguna de las lesiones tuvo por sí sola la capacidad de provocar la muerte. Por el otro, describió que las marcas halladas son compatibles con el forcejeo propio de una reducción física y las maniobras de RCP iniciadas por los uniformados al advertir la descompensación.

Incluso ante el planteo de la querella sobre la posición «boca abajo» durante la detención, los expertos indicaron que no hay evidencia científica que permita afirmar que dicha postura provoque, por sí sola, un edema pulmonar o una arritmia fatal.

Reconstrucción de los hechos



La investigación, que fue delegada a la Policía Federal para garantizar la transparencia, logró reconstruir la secuencia mediante el análisis de cámaras de seguridad y 33 testimonios.

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre un hombre «exaltado» que intentaba ingresar a viviendas en la zona de la Ruta Provincial 1 tras un partido de fútbol barrial.

Testigos civiles coincidieron en describir a un joven desorientado e incoherente que se resistió activamente a la autoridad, lo que obligó a la intervención de varios agentes para reducirlo.

Los registros confirman que, al notar que Dina no se encontraba bien, la policía solicitó una ambulancia de inmediato y comenzó las maniobras de reanimación en la Comisaría 30 del Barrio Guido.

Impacto social y administrativo



La muerte de Ramiro Dina había despertado sospechas de violencia institucional, motivando numerosas marchas y reclamos de justicia por parte de organizaciones sociales y familiares, quienes sostenían que el joven presentaba signos de violencia que no tenía antes de ser interceptado.

Aunque el legajo penal fue archivado por falta de pruebas de un ilícito, la fiscalía confirmó que: «Se remitirá copia de las actuaciones a la Jefatura de Policía de Río Negro para que evalúe eventuales responsabilidades administrativas del personal interviniente».

La familia, por su parte, mantiene la posibilidad de solicitar una revisión de esta medida ante el Fiscal Jefe, en un último intento por revertir el cierre de la investigación.