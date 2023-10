Muerte del oficial Mandagaray: Grasso apuntó contra responsables de mayor jerarquía

En el marco de la segunda audiencia del segundo juicio por la muerte de Gabriel Mandagaray este martes declaró Carlos Grasso, uno de los imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y apuntó contra «gente que no se hizo cargo, de mayor responsabilidad; y que tendría que estar en mi lugar».

Al momento del hecho, durante un curso del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate en Bahía Creek, Grasso era el responsable del Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento y Oscar Szymañsky del área Académica de la Policía de Río Negro y son los imputados en este proceso.

Dirigiéndose al juez Marcelo Chironi señaló que «hay que gente que vino a prestar declaración, que usted le tomé juramento de ley y dijo algunas mentiras», que «ensuciaron al resto» en referencia a los testimonios de Antonio Verdugo, director General de Recursos Materiales y Financieros; de Osvaldo Tellería, jefe de la fuerza; y de Antonio Mandagaray. En el último caso se defendió de la acusación de «vagos» que el padre de la víctima pronunció durante su declaración.

Grasso negó que «la responsabilidad de control sea del jefe del Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento» porque el reglamento policial «no me asigna la función, sino funciones administrativas, y de los departamentos que la componen».

Agregó que «la responsabilidad de controlar físicamente en el lugar, o de forma presencial, no nos corresponde» e incluyó en la definición a Szymañsky, reiteró que «hay gente que vino acá a sacarse la responsabilidad de encima» y recordó que «me quedó bien presente, en lo alegatos de apertura, cuando se dijo hacete cargo. Yo me hice cargo, pero hay gente que no se hizo cargo, con mucha más responsabilidad; y que tendría que estar en mi lugar».

A criterio del Ministerio Público fiscal la causa Mandagaray se tramité en expedientes separados y tras el primer juicio de responsabilidad fueron condenados por homicidio culposo y abuso de autoridad Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximilaino Vitali Méndez, en una sentencia que se encuentra en revisión por parte del Tribunal de Impugnación; mientras que este segundo proceso continuará mañana con los alegatos finales.