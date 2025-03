Pablo Parra volvió a apelar la condena por femicidio: el mensaje de la mamá de Agustina Fernández

El femicidio de Agustina Fernández, la joven estudiante de La Pampa que fue asesinada en Cipolletti, sigue conmoviendo a la Patagonia. Tras el rechazo del Tribunal de Impugnación, Pablo Parra volvió a apelar su condena y en abril habrá una nueva audiencia en Viedma.

La defensa de Parra había planteado en primera instancia un recurso de impugnación ordinaria, que fue desestimado el 4 de octubre de 2024, y luego recurrió a la vía extraordinaria, buscando la nulidad de la condena.

Los abogados de Parra cuestionaron que el tribunal no aceptara trasladar el juicio a otra jurisdicción, decisión que consideraron perjudicial para garantizar la imparcialidad de los jurados: en particular, por la presunta presencia del intendente de Cipolletti durante el proceso judicial.

Otro de los argumentos expuestos por la defensa se centró en la vulneración de su derecho a guardar silencio.

Según indicaron, en una entrevista realizada en julio de 2022 ante la fiscalía y la querella, Parra fue interrogado sin la presencia de un abogado y sin haber sido informado de su derecho a no declarar, momento en el cual -según la defensa- se obtuvo información que luego fue utilizada para respaldar la acusación en su contra.

Además, plantearon que la incorporación del testimonio de un testigo -que fue clave para el juicio- violaba el principio de derecho penal de acto, ya que se incluyeron referencias a conductas pasadas que no formaban parte de los hechos denunciados.

A su vez, cuestionaron la admisión de una prueba material que consideraban contaminada, señalando que un trozo de tela azul -presuntamente relacionado con Parra- habría sido manipulado de manera irregular y que su incorporación vulneraba el debido proceso.

Sin embargo, los jueces Miguel Cardella, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann rechazaron el recurso de impugnación extraordinaria y confirmaron la sentencia a cadena perpetua.

Este fallo ratificó la decisión del juez Guillermo Baquero Lazcano, quien intervino como juez técnico en el juicio, después de que un jurado popular encontrara a Parra culpable del femicidio el pasado junio.

Con el fin de agotar las vías de recursos provinciales, la defensa de Parra ahora recurrió al Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuya audiencia será el próximo 8 de abril en Viedma.

En caso de que se lo rechacen, aún puede volver a apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El enojo de la madre contra la nueva apelación de Parra: «No me dejás dormir»

La madre de la víctima de 19 años, Silvana Cappello, mostró su enojo en redes sociales por la nueva apelación de Pablo Parra.

«Volvió a apelar porque tiene tiempo y plata ¿y si estos recursos los donan a Bahía Blanca», ironizó en su cuenta de Facebook.

En este sentido, emitió un mensaje dirigido a Pablo Parra: «Mató a sangre fría a nuestra hija de 19 años. Aún luego de la sentencia de un jurado popular, usted y la manga de chupa sangre de sus abogados siguen irrumpiendo la poca paz que logramos después del juicio«.

«Yo te aclaro una cosa. Vos no me dejás dormir, pero mientras esta madre siga viva, no vas a pisar la calle. Y contalo como una amenaza«, concluyó.