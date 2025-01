Familiares de víctimas de femicidio de Neuquén y Río Negro rechazan la propuesta del gobierno de Milei

La hermana de Melisa López se llamaba Cielo López. Tenía 18 años y el 13 de septiembre de 2019 la mató Alfredo Escobar en Plottier. En el juicio se comprobó que la abusó sexualmente y luego cometió el femicidio. A la prima de Emanuel Catalán la asesinaron en pleno centro de Villa La Angostura. Se llamaba Guadalupe Julieta Curual y la mató su expareja, Juan Bautista Quintriqueo el 23 de febrero de 2021. Agustina Fernández, hija de Silvana Cappello, el 2 de julio 2022 fue atacada en Cipolletti. Tras casi dos años, un jurado popular determinó que Pablo Parra fue el culpable de su femicidio. Esta hermana, esta madre y este primo, como familiares de víctimas de femicidio, opinan sobre la propuesta del gobierno de Javier Milei de eliminar la figura de femicidio.

En Argentina durante el 2024, según la Casa del Encuentro, hubo 318 víctimas de violencia de género, es decir, hubo un femicidio cada 27 horas. Pero, el Gobierno de Javier Milei insiste con borrar de un plumazo leyes y negar derechos. Desde la Casa Rosada trasciende que se prepara un proyecto de ley para derogar las leyes de cupo laboral trans, la identificación de género «no binario» en el DNI y eliminar la figura del femicidio.

En el Foro Económico Mundial de Davos el presidente Javier Milei dedicó minutos a insultar a mujeres, lesbianas, travestis, trans y gays. «El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente», sostuvo Milei y evidenció su desconocimiento de la temática. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo apoyó. Confirmó la intención del Gobierno de eliminar del el agravante del femicidio del Código Penal, bajo la excusa de «la igualdad ante la ley».

“Es lamentable”, sostuvo Melisa López, hermana de Cielo, “porque es verdaderamente importante reconocer el femicidio porque ayuda a visibilizar la violencia de género. Que se elimine esta figura puede ser un atraso muy grande para la sociedad”. Y sumó: “Es un riesgo, quienes padecemos las consecuencias somos las mujeres, nuestras hijas, hermanas y madres. Es verdaderamente triste”.

Silvana Cappello, la mamá de Agustina Fernández, coincide con la opinión de Melisa: “Las estadísticas hablan. No es que la vida de la mujer valga más que la del hombre, la figura del femicidio está porque la víctima tiene la condición de mujer. Cuando un hombre ataca a una mujer el motivo es el género de la víctima”.

A Silvana los dichos y la propuesta de Milei “le duelen”, “le parecen graves” y como integrante de familia de víctima de femicidio asegura que “no permitirá que se elimine, ni que se retroceda”. Es por eso que junto a otras familias están coordinando para los próximos días una marcha federal para rechazar el planteo del gobierno nacional. “Gracias a esta figura el asesino de mi hija va a cumplir perpetua”, cierra, “el agravante de femicidio nos da un poquito de paz y consuelo”.

Para Emanuel Catalán, primo de Guadalupe Curual, si se elimina el agravante de femicidio “las mujeres van a estar mucho más vulnerables”. Y sumó: “yo estoy de acuerdo con algunas cosas del gobierno actual, pero particularmente con esto no estoy para nada de acuerdo”.

Femicidio: un agravante que visibiliza la violencia de género

“La figura del femicidio fue una necesidad de darle un marco jurídico a una determinada forma de matar a las mujeres”, explicó Celina Fernández integrante del cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia de la Nación, “porque no se trata de cualquier tipo de homicidio, sino de un homicidio cometido por un hombre en contra de una mujer en un contexto de violencia”.

En Argentina, la figura del femicidio, como agravante del homicidio, fue incluida en el Código Penal en 2012 a través de la Ley N° 26.791, y la pena prevista para ese delito es prisión perpetua.

“Por mucho tiempo se entendió que la violencia de género era un problema privado y no una situación en la que el Estado tenía que dar una solución”, explicó, “pero la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo cuando hablamos de violencia de género, es responsabilidad del Estado. Y así fue entendido por la Corte Suprema de Justicia y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Y de hecho Argentina firmó pactos y tratados internacionales que legislan la violencia de género, los cuales tienen rango constitucional en nuestro país. Al respecto Fernández dijo: “Si Argentina retrocede con la figura de femicidio no solo va a estar en contra de tratados internacionales, sino también de derechos adquiridos. Los derechos no pueden retrotraerse, y menos los derechos humanos, tienen que ser progresivos, o sea, siempre tienen que mirar para adelante y no para atrás. Por eso, si se elimina, iría en contra de esto también. Si nosotros tuviéramos una sociedad realmente igualitaria en la que no existiera ni la discriminación ni hechos de violencia por razones de género, claramente no hubiese sido necesario este tipo de normativa”.

El gobierno de Javier Milei aún no presentó ningún proyecto de ley para quitar el agravante de femicidio. De hacerlo debe reunir, según la abogada, una mayoría absoluta en las dos Cámaras del Congreso de la Nación y además retirarse de los tratados internacionales que ya firmó, con sus respectivas penalizaciones.

Para la abogada, si se elimina el agravante de femicidio, es probable que se vuelvan a utilizar atenuantes o justificantes del asesinato de una mujer como los celos, la emoción violenta o lo que antes se entendían como crímenes pasionales. Y con ello, para ella, la principal consecuencia será la invisibilización de la violencia hacia las mujeres.