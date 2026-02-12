Condenan en Neuquén a una mujer que abusó dos veces de un niño: la víctima es el hijo de su pareja

En un fallo que pone de manifiesto la gravedad de los delitos contra la integridad sexual en el ámbito intrafamiliar, la Justicia de Neuquén declaró hoy responsable penal a una mujer por haber abusado del hijo menor de edad de su pareja. La sentencia se dio tras una acusación sólida impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que logró desarticular la defensa de la imputada.

La resolución fue dictada por un tribunal unipersonal, que de este modo avaló la teoría del caso presentada por la fiscal Rocío Rivero. El debate oral y público, que se extendió entre el 2 y el 4 de febrero en la Ciudad Judicial, permitió reconstruir los hechos de vulneración que sufrió el niño de quien debía velar por su cuidado.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger la intimidad de la víctima, fue condenada por el delito de abuso sexual simple, agravado por la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años. Los magistrados consideraron que existieron dos hechos independientes cometidos en «concurso real», lo que agrava su situación procesal.

Según los fundamentos del fallo, la base probatoria fue determinante para que el tribunal llegara a la certeza necesaria. Entre los elementos de convicción más relevantes se destacaron los testimonios de psicólogas especializadas y, fundamentalmente, el relato coherente brindado por el niño a través del dispositivo de Cámara Gesell.

Dos fueron los hechos denunciados

El primer episodio de abuso acreditado ocurrió en julio de 2022, en un contexto de aparente normalidad familiar. Mientras regresaban de unas vacaciones, la imputada y la víctima se trasladaban en el asiento trasero de un vehículo por la ruta; aprovechando que estaban tapados con una manta y que otros familiares estaban presentes pero distraídos, la mujer realizó tocamientos al niño mientras este dormía.

La impunidad de ese primer acto llevó a la mujer a repetir la conducta delictiva solo unos días después. El segundo hecho tuvo lugar en una vivienda de la ciudad de Rincón de los Sauces, donde la condenada ingresó a la habitación del menor mientras él descansaba, vulnerando nuevamente su integridad en el espacio que debía ser su refugio más seguro.

Lo acreditado por la fiscalía

La fiscal Rivero logró demostrar que la imputada utilizó la confianza y el vínculo de convivencia para perpetrar los ataques. Esta asimetría de poder y el aprovechamiento de la indefensión del niño durante el sueño fueron puntos clave para sostener el agravante de la figura penal aplicada por el juez.

Tras la declaración de responsabilidad dictada por el juez de garantías Juan Pablo Encina, el proceso penal entra ahora en una etapa decisiva. Aunque la culpabilidad ya ha sido establecida, todavía queda pendiente determinar la magnitud del castigo que la mujer deberá cumplir tras las rejas por los delitos cometidos.

Falta conocer la pena asignada

En los próximos días, la Oficina Judicial fijará la fecha para la audiencia de cesura, instancia en la que las partes discutirán los años de prisión efectiva correspondientes.