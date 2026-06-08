Persecución y detenidos en Cipolletti: acusaron a dos jóvenes que portaban un revólver limado tras amenazar a vecinos

En una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes en el Foro Penal de Cipolletti, la Justicia acusó formalmente a dos jóvenes que fueron reducidos por la policía tras una intensa persecución. El operativo comenzó en el barrio Anai Mapu y culminó en Barrio Nuevo, luego de que los implicados amedrentaran a vecinos con un arma de fuego.

El fiscal de turno detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 23:40 horas, cuando ambos imputados se hicieron presentes en un domicilio ubicado en la calle 17 de Julio al 1600. Allí, con el fin de amedrentar a dos hombres, exhibieron un arma de fuego. Ante la situación de peligro, la propietaria de la vivienda dio inmediato aviso a la policía, lo que desencadenó el rápido arribo de los efectivos y el inicio de la persecución.

Intento de descarte en un taxi y pericia del arma

Los delincuentes emprendieron la huida a bordo de un taxi. Sin embargo, el vehículo fue interceptado y detenido por el personal policial en la intersección de las calles Pastor Bowdler y Las Torcazas, con los dos sospechosos en su interior.

Según se conoció durante la audiencia, en el trayecto uno de los imputados arrojó el arma por la ventana del auto con la clara intención de descartarla. Posteriormente, las pericias científicas constataron la peligrosidad del elemento secuestrado: se trata de un arma de fuego tipo revólver largo, calibre 32, sin inscripción, con su numeración limada y completamente apta para el disparo. Los jóvenes, previa distribución de tareas, habían acordado portar dicha arma en la vía pública sin contar con ningún tipo de autorización legal.

Medidas cautelares y restricciones para los imputados

Debido a la gravedad del hecho, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de medidas de restricción para resguardar a los testigos y damnificados. En primer lugar, requirió la prohibición de todo tipo de contacto y por cualquier medio con el chofer del taxi que conducía el automóvil al momento de la detención.

Asimismo, para la dueña de la propiedad donde se originaron los disturbios, se solicitó la misma restricción de contacto sumada a una prohibición de acercamiento a una distancia no menor de cien metros. Finalmente, el fiscal añadió la obligación de que los acusados realicen presentaciones semanales en una comisaría local durante el tiempo que demande la investigación.

A su turno, el defensor particular de ambos imputados no planteó objeciones respecto a la reconstrucción de los hechos ni a la calificación legal provisoria. Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza de Garantías interviniente dio por formulados los cargos, habilitó de manera formal la etapa penal preparatoria y dispuso la aplicación de las medidas cautelares tal cual fueron requeridas por la fiscalía. Ambos jóvenes quedaron procesados como coautores del delito de portación de arma de fuego civil sin la debida autorización.