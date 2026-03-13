Piden confirmar las penas a los adolescentes que mataron al periodista Juan Caliani en Neuquén. Foto: Matías Subat

En una audiencia clave ante el Tribunal de Impugnación, el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, solicitó formalmente que se confirmen las penas de prisión efectiva impuestas a los dos jóvenes declarados responsables del homicidio del periodista Juan Caliani, ocurrido en abril de 2024.

El pedido surge como respuesta a un recurso presentado por la defensa de los adolescentes, quienes buscaban reducir las condenas de 6 y 9 años dictadas en diciembre pasado.

Un fallo «sólido y proporcional»

Durante su exposición, el fiscal Martín defendió la sentencia original del juez Dardo Bordón, calificándola como «justa, razonada y detallada». El representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que el fallo no fue una resolución simple, sino el resultado de un exhaustivo proceso judicial.

«La sentencia resume un juicio de 10 días, con más de 50 testigos, y analiza tres condenas previas en el caso de uno de los adolescentes», remarcó Martín, desestimando los argumentos de la defensa por falta de coherencia técnica.

A este pedido se sumó el abogado querellante, quien interviene en representación de la familia de Caliani, reforzando la necesidad de mantener las penas fijadas.

Roles diferenciados y antecedentes

Los jóvenes, que tenían 16 y 17 años al momento del crimen, fueron juzgados bajo la Ley provincial 2302. En mayo de 2025, ambos admitieron su coautoría en el delito de homicidio en ocasión de robo.

Al alcanzar la mayoría de edad, se establecieron las penas según el rol desempeñado en el ataque:

9 años de prisión: Para el joven que asestó las puñaladas mortales. Esta condena unifica además dos delitos previos cometidos en enero y marzo de 2024 (hurto con escalamiento y robo de vehículo).

6 años de prisión: Para el adolescente que sujetó a la víctima durante la agresión.

Crónica de una noche trágica

El hecho que conmocionó a la capital neuquina ocurrió cerca de la medianoche del 1 de abril de 2024. Según la reconstrucción judicial, los agresores ingresaron a la vivienda de Caliani, ubicada en la intersección de Luis Beltrán y Cacique Purrán, con fines de robo.

Tras sustraer herramientas y ropa, fueron sorprendidos por el periodista en un pasillo que conectaba la casa con el quincho. Allí, mientras uno lo inmovilizaba, el otro le propinó dos puñaladas certeras en el tórax con un cuchillo hallado en el lugar, provocándole la muerte de forma inmediata.

Próximos pasos judiciales

Debido a que el caso involucra a menores de edad al momento del hecho, la difusión de la audiencia contó con restricciones legales (Leyes 2302 y 20.056).

El Tribunal de Impugnación, compuesto por los jueces Richard Trincheri, Federico Sommer y Florencia Martini, comunicó que pasará a deliberar y dará a conocer su veredicto final en un plazo de 10 días hábiles.