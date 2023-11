Planes Sociales: «Te tiran estos huesos porque garpa más mencionar a Gaido y Di Luca»

La presentación de Néstor Pablo Sánz como arrepentido en la estafa con planes sociales en Neuquén sacudió el ambiente político y judicial de la provincia. En la fiscalía de Delitos Económicos la semana culminó con un intenso trabajo de verificación de los datos que aportó el imputado y la apertura de nuevas líneas de investigación. El hermetismo de los investigadores marcó la tónica de la jornada.

En tanto el defensor de Ricardo Soiza, Esteban Sampayo, salió al cruce de Sánz y dijo que habló para tratar de mejorar su situación, pero que no lo conseguirá: «Sigue siendo jefe de la asociación ilícita, no hay forma de que baje (de una pena mínima) de 5 años. Su confesión no suma nada, ya estaba muy complicado, la gente lo identifica como uno de los que entregaba los planes», indicó.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Sampayo anticipó que Soiza no hablará «porque no tiene información, toda esta maniobra ocurría a sus espaldas».

Otros defensores consultados por este medio respondieron que quieren analizar la declaración de Sánz antes de pronunciarse.

Soiza era director de Planes Sociales, y Sánz director de Fiscalización. Ambos trabajaban en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Los dos están detenidos como líderes de una asociación ilícita; el resto de los cabecillas según la fiscalía son el exministro Abel Di Luca; el ex Coordinador Provincial Tomás Siegenthaler y el ex jefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna. Además hay 26 acusados de ser partícipes.

La confesión de Sánz

El miércoles, Sánz declaró durante tres horas ante los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, en presencia de su defensor Gustavo Palmieri, del representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, y de dos contadoras. Aportó nombres, cifras y fechas sobre la maniobra. También mencionó que las irregularidades vienen por lo menos desde 2015, cuando el ministro era Mariano Gaido.

En un tramo de su confesión, Sánz habló de la ruta del dinero. Dijo que Soiza embolsaba 3.250.000 pesos por mes, y que pagaba con dinero del Ministerio los gastos de su local gastronómico Faraón. Admitió que él mismo se quedaba con 250.000 pesos, y Osuna con una cantidad similar.

Sampayo, en su diálogo con este diario, remarcó que «los arrepentidos no son testigos, no son prueba. A este hombre le sirve hablar porque se dice que van a darle una prisión domiciliaria».

«Comercialización de la Justicia»

«Eso es preocupante para nuestra Justicia, tiene que ser motivo de alarma para todos», continuó. «Es la comercialización de la justicia penal. Dejamos de hacer una investigación de hechos concretos para pasar a una mesa de negociaciones. Tenés a personas con algo para decir y comercian su situación procesal, es como una negociación mercantil».

El abogado afirmó que «Soiza no recibía el dinero» que provenía de las extracciones de los cajeros automáticos. «En cambio, Sánz está filmado», dijo.

Respecto de Faraón, indicó que «la fiscalía lo allanó dos veces, tiene todas las facturas, todas las cuentas, la información electrónica, no hay ningún gasto extraordinario o sin justificar. En cambio en la cuenta de otro de los imputados, Osuna, encontraron 60 millones de pesos. Y Sánz tiene terrenos, vehículos, entre otros bienes que vamos a dejar para más adelante».

En esa línea, Sampayo dijo: «Sabemos que ellos (Sánz y Osuna) se metieron el dinero en el bolsillo, están las cámaras, está acreditado. No sabemos en qué momento salió de sus bolsillos. Dicen que se lo daban a Soiza, pero la realidad es ¿qué iban a decir? Ya están condenados».

«Lo que los desincrimina, la supuesta entrega del dinero a otros, eso no está probado», remarcó.

Gaido y Di Luca

También en tono crítico hacia la declaración de Sánz, el abogado dijo que «te tiran estos huesos porque garpa más mencionar a Gaido y Di Luca, que estaban más arriba. Pero el dinero se lo quedaban ellos. Osuna fue muy desprolijo, tenía 60 millones de pesos en una cuenta, Sanz fue más prolijo».

Consultado sobre los listados paralelos de beneficiarios, una de las herramientas utilizadas para consumar la maniobra, Sampayo dijo que «se puede explicar con lo desastroso que es la administración pública».

«En la administración pública no podés pensar que el que se sienta al lado está en semejante maniobra. Cuando elevaban las planillas y se firmaban, no podés pensar que hay semejante estafa de por medio. Es un día más en la oficina», agregó.

«Confiás en tus empleados, en tus subordinados. Imaginate a Di Luca; le llega una planilla y la firma. Así es la administración pública».

Aclaró que «Soiza no era responsable de la administración de los planes, era Sanz. Soiza negociaba con las agrupaciones cuando había corte de rutas».