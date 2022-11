Polémico fallo del Tribunal de Impugnación de Río Negro en un caso de abuso sexual

El Tribunal de Impugnación de Río Negro sembró un manto de duda sobre la declaración de una víctima de abuso sexual y le bajó la calificación a una condena por acceso carnal en Villa Regina. Entendió que las pruebas solo alcanzaban para condenar al imputado por abuso simple. Cuestionó la falta fundamentación del tribunal de juicio y anuló la condena.



En la justificación, el tribunal conformado por los jueces Carlos Mohamed Mussi, Adrián Fernando Zimmermann e Ignacio Gandolfi -subrogante-, explicó que el relato presentaba inconsistencias y valoró la declaración de un médico forense que revisó a la víctima, una niña menor de edad.



El profesional dijo en el juicio que la joven de 13 años le relató que no hubo acceso carnal. Además en su informe advirtió que no había lesiones compatibles con un delito de acceso carnal. También aseveró, ante la consulta de la fiscalía, que no era concluyente: es decir el abuso podría haber ocurrido.



“Es una situación que no podemos comprobar mucho en la consulta porque es realmente invasiva, pero se contempla la posibilidad de una minoría de casos en donde podría haber habido acceso carnal sin que se desgarre el himen”, respondió el forense.



En Cámara Gesell la víctima ratificó que el imputado la accedió. La discusión entre la fiscalía y la defensa se zanjó sobre la modalidad del delito. El tribunal de primera instancia condenó al hombre a siete años de prisión efectiva. Se respaldó en las declaraciones de la joven que aseguró que la abusó en dos oportunidades. Lo dijo en el contexto en cuál deben tomarse como validos los relatos en casos de abuso sexual.



Pero también en los testimonios de varios testigos del entorno de la joven que relataron la angustia que le generaron los episodios. El imputado era conocido de la familia, incluso la ayudaba económicamente. En uno de los abusos que se ventilaron en el juicio, el hombre le quiso dar dinero luego del delito.

Los argumentos



El tribunal consolidó en la sentencia los dichos del médico forense quien confirmó que no había indicios de lesiones en las partes íntimas de la víctima. También dijo, y fue el argumento de la fiscalía, que no podía confirmar que no haya sufrido un abuso.



“Tampoco advierto motivos para cuestionar la credibilidad (de la víctima). Pero sí advierto que el sentenciante incurrió en una fundamentación insuficiente al ponderar los testimonios de la niña y el médico forense, sumado a la constatación de himen intacto, al concluir en la veracidad de los dichos de aquélla”, expresó Carlos Mohamed Mussi, el presidente del tribunal en el fallo.



Dijo que en el análisis externo del testimonio de la víctima “también presenta inconsistencias fácticas”. “La primera, es que ella afirmó haber sentido un poco de penetración, pero el médico forense declaró que la niña le dijo que no fue accedida carnalmente. El Tribunal de Juicio sortea esto aduciendo que el médico la interrogó antes de la Cámara Gesell y que esta última es el medio adecuado para que la menor declare. La segunda, es que ante la versión de haber sentido la penetración, el médico forense constató que la niña tiene himen completo”.



El Tribunal también cuestionó el trabajo de la fiscalía sobre la reconstrucción del todo el delito en el juicio y por tanto se trató de un análisis parcial que expuso la falta de fundamentación en la sentencia de primera instancia. Por eso decidió anular la condena y fijar un nuevo juicio de cesura para definir la pena por el delito de abuso sexual simple.