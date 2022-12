Crimen de Juliana en Neuquén: el juicio de las confesiones y desmentidas por video

Testigos que relataron un hecho ante la fiscalía y después grabaron un video casero en el que dijeron todo lo contrario. Y cuando los convocaron nuevamente, «confesaron» que en la primera o en la segunda ocasión -según el caso- estaban amenazados de muerte o recibieron dinero y mintieron, pero que ahora están declarando la verdad.

Así de enmarañado fue el juicio oral por el asesinato de Juliana Palma (20) y las heridas graves a su pareja Santiago Martínez (22), ocurrido el domingo 19 de diciembre del 2021 a las 7 de la mañana en Villa Ceferino.

Los testigos, tanto del lado de la víctima como del lado de los imputados, mintieron tanto que cuesta encontrar briznas de verdad en sus palabras.

Sus declaraciones se neutralizan entre sí, y para llegar a la verdad de lo sucedido el Tribunal tendrá que valerse de la prueba objetiva y de esas pocas hebras que no están contaminadas por la guerra que atraviesa a las familias Martínez y García desde hace 15 años.

Día de alegatos

Hoy serán los alegatos. Por el lado de la fiscalía, sostendrán la acusación la fiscal de Homicidios Eugenia Titanti y los querellantes Maximiliano Gómez y Elio García.

Los imputados son Cristian Emanuel García Lillo, alias Poca o Poka; Gonzalo Monsalve, alias Gonzalito, y Joaquín Ezequiel Vilches Ojeda, alias Castor. Cada uno tiene su defensor particular, pero en el juicio oral actuaron en bloque.

A Juliana y Santiago Martínez les dispararon desde un vehículo, por lo menos siete veces, con dos armas distintas que nunca fueron halladas y cuyo calibre se desconoce. Estaban en la vereda de la casa de los Martínez, en Rawson y Pedro Moreno.

Ella murió en el acto, él sobrevivió. Eran pareja desde hacia cinco años; su hijo de 4 años todos los días pregunta por su mamá.

La declaración de la víctima

Santiago declaró, cuando estaba internado en el hospital horas después del ataque, que le dispararon desde un Ford Focus gris que conducía García Lillo en el que también estaban Monsalve y Vilches Ojeda.

La madre de Juliana estaba en la calle abrazada al cadáver de su hija cuando un adolescente se le acercó y le dio esos tres nombres como autores del hecho. El jefe de Homicidios, Simón Espinosa, lo escuchó y ese mismo día, a las 11 de la mañana, el adolescente declaró en fiscalía.

La retractación

Pero unos días después grabó un video con una retractación parcial: dijo que no había visto a Gonzalo Monsalve en el interior del vehículo, sino «sólo al que manejaba». Justificó su versión anterior en que la familia Martínez lo había amenazado.

Después se presentó por segunda vez en la fiscalía, pero esta vez acompañado por su padre y por la madre de Monsalve, a ratificar lo dicho en el video.

Este joven pertenece a una familia de cuatro hermanos. Uno era cuñado de Monsalve y se referenciaba en los Poca, el resto en los Martínez, conocidos como Los Hueveros. Este año, cuando el mayor de los hermanos cayó preso, todos se pasaron al bando de los Poca, según declararon policías de la comisaría Tercera en el juicio.

La teoría de la defensa

Más extravagante aún es la historia de otro vecino del barrio, que se autoincriminó en el homicidio.

Una breve introducción. La teoría del caso de la defensa es que en esa mañana del 19 de diciembre, en el Ford Focus circulaban Vilches Ojeda, un adolescente de 16 años (que lo manejaba) y otro joven de 28 años apodado Marciano. Ellos serían los autores del homicidio.

El adolescente declaró en la primera jornada del juicio, y su versión no encaja con ninguna pieza del resto del legajo. Además, una cámara captó el paso del vehículo y la imagen del conductor, y físicamente son distintos.

(Al margen, porque el drama también deja espacio a lo patético: uno de los defensores le preguntó al perito Eduardo Prueger si en base al video podía establecer edad, altura, peso y sexo del conductor. «No, y signo del zodíaco tampoco», le respondió el experto).

Los 200.000 pesos

Retomando. El Marciano es uno de los testigos que incrimina a los tres imputados. Pero lo grabaron en un video en el que se lo ve y escucha decir todo lo contrario: «Hago este video para hacer llegar que estoy involucrado en el hecho de Juliana Palma».

El Marciano declaró en el juicio que lo grabó a cambio de 200.000 pesos que supuestamente le pagaron los Monsalve. «El que no arriesga no gana. Ni vos ganás esa plata en un día», le contestó a uno de los defensores con candor.

Cambio de libreto

Al explicar la mecánica, señaló que «me dieron el texto en un papel, lo aprendí de memoria y lo quemaron. Eso hicieron con un montón de testigos: les daban en un papel lo que tenían que decir, lo filmaban y después lo quemaban para borrar rastros», relató.

Aclaró a continuación con un toque de orgullo: «el papelito que me dieron a mí decía que yo me hacía cargo del hecho de Juliana, pero yo no dije eso, yo cambié la letra. Dije estoy involucrado. No es lo mismo».

-¿Y no se dieron cuenta? -le preguntaron.

-Nooo, estaban re felices con lo que había grabado.

Cierre desopilante

El cierre de esta desopilante historia lo aportó un hombre que vive en Plottier. Afirmó que toda la historia del Marciano (la parte que iba en el auto junto con Vilches y un adolescente) es cierta, y puso como testigo al abogado defensor de García Lillo.

(Marciano) «dijo que se iba a entregar, hizo unos videos, y no se entregó por recomendación de su abogado, que era usted. ¿Se acuerda?», declaró el hombre.

Un testigo muy particular. Cuando la fiscal Titanti le preguntó por la fecha del homicidio, su respuesta fue: «Mucho no puedo recordar porque la droga me tiene mal».