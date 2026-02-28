Detienen en Bariloche a un hombre que causó graves heridas a otro con un cuchillo

Unviolento incidente ocurrido hoy de madrugada en el barrio Virgen Misionera de Bariloche terminó con un joven internado en el hospital zonal con heridas de arma blanca y otro hombre detenido como presunto autor de la agresión.

La pelea causó gran revuelo entre los vecinos y se produjo alrededor de las 4, cuando el victimario se enteró de que su hija había sido golpeada y salió en busca del supuesto atacante. No tardó en encontrarlo y enfrentarlo armado de un puñal con el cual le causó graves heridas cortantes en zonas vitales. Luego abandonó en el lugar.

El joven fue asistido por moradores del barrio, que le brindaron asistencia y lo llevaron al hospital Ramón Carrillo, donde fue evaluado en el servicio de Guardia y requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

Al tomar conocimiento de los hechos la policía montó un operativo para dar con el agresor, un sujeto de 42 años, lo hallaron en el mismo barrio y quedó detenido. No se informó si también fue encontrada el arma que empleó en el ataque.

Según informó la policía, todos los antecedentes y la información reunida fue puesto a disposición de la fiscalía de turno, “que dispuso distintas diligencias relacionadas con el hecho”. En las próximas horas se realizaría la audiencia de control de detención y formulación de cargos.