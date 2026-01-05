Violento ataque en Bariloche: lo apuñalaron en el pecho en medio de un presunto «ajuste de cuentas»

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en Bariloche dejó a un joven de 27 años al borde de la muerte tras recibir una puñalada en el pecho. La víctima fue perseguida por su agresor y logró refugiarse en una vivienda, donde se desplomó gravemente herida. Ya fue intervenido quirúrgicamente.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde ingresó con una herida en el tórax que comprometía su vida. Tras ser intervenido quirúrgicamente, evolucionó de manera favorable y ya salió de la sala de terapia intensiva.

El ataque en plena madrugada

El hecho se registró en la intersección de Sobral y Ruiz Moreno, cuando la víctima pidió ayuda mientras escapaba de su agresor. Según los primeros datos de la investigación, el atacante lo persiguió por varias cuadras hasta alcanzarlo y herirlo con un elemento punzocortante.

La puñalada impactó debajo de la tetilla, provocando una lesión de extrema gravedad. A pesar de ello, el joven logró continuar la huida y buscó refugio en la casa de una mujer que no conocía, donde pidió auxilio.

Refugio, desmayo y traslado urgente

Tras ingresar a esa vivienda, el herido intentó continuar su escape y llegó hasta una casa lindera. Allí perdió el conocimiento y cayó al suelo, producto de la pérdida de sangre y la gravedad de la lesión.

Personal de salud lo trasladó en ambulancia al hospital local, donde fue ingresado de inmediato al quirófano. Los médicos confirmaron que la herida en el tórax ponía en riesgo su vida, por lo que se activó un protocolo de emergencia.

Evolución médica e investigación

Luego de la cirugía, el paciente permaneció internado en la sala de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Con el correr de las horas, su estado se estabilizó y fue derivado a cuidados intermedios, donde continúa en recuperación.

El agresor aún no fue identificado, aunque los investigadores trabajan con pistas consideradas firmes para dar con su paradero. Las primeras hipótesis indican que el ataque podría estar vinculado a un ajuste de cuentas, aunque la investigación continúa en curso.