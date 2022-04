El homicidio de El Chañar está filmado pero siembran dudas sobre el autor

La fiscalía pidió este viernes que declaren responsables de homicidio simple a Alexis Risso y Marcos Calizaya, como coautores del asesinato de Juan Alberto Urrutia en San Patricio del Chañar. Los defensores de los imputados afirmaron que las puñaladas se las aplicó a la víctima un tercer sospechoso que está prófugo. De la agresión participó además un adolescente que será juzgado en el fuero especial.

Uno de los detalles del caso es que a Urrutia lo apuñalaron frente al cuartel de bomberos de El Chañar, y una cámara de vigilancia captó el ataque del que participaron varias personas. Sin embargo los defensores pusieron énfasis en que los testigos tuvieron dudas en reconocer a las personas que aparecen en el video.

También hubo vecinos que escucharon la pelea y se asomaron a mirar, pero no fueron categóricos en señalar a los participantes.

Luego de tres días de juicio, el fiscal de Homicidios Andrés Azar pronunció este viernes un alegato «farragoso» (según la acertada definición del defensor jefe Raúl Caferra) en el cual repasó las pruebas.

Homicidio a la madrugada

El 9 de enero del año pasado, alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de personas entre las que estaban los imputados Risso y Calizaya, más el prófugo identificado como Luis Nievas y un adolescente agredieron a Urrutia y a su hermano Emanuel Candia, al parecer por problemas que arrastraban desde tiempo atrás.

A la víctima fatal le aplicaron golpes de puño, puntapiés y cuatro puñaladas. Las mortales fueron dos en las piernas que le seccionaron arterias, le provocaron una hemorragia masiva y llegó sin vida al hospital.

El fiscal Azar, con la adhesión del querellante Fredy Morante, dijo que no negaba la participación del prófugo Nievas ni del adolescente. «Son coautores también», afirmó. Cuando el mayor sea atrapado será sometido a juicio; en cuanto al menor de edad, la audiencia de control de acusación se realizará después de este juicio, anunció.

En base a la cámara de vigilancia de bomberos y a testigos, Azar aseguró que Risso tenía un cuchillo y después de agredir a Urrutia se lo pasó a Calizaya.

El cuchillo y las ropas

Ese arma blanca, así como ropa de los cuatro sospechosos manchada con sangre de la víctima, fue hallada en una propiedad de la familia de Calizaya. «En el hall de ingreso», dijo el fiscal. «En un terreno», según el defensor del imputado, Mauricio Macagno.

«El plan global era matar a Urrutia desde el momento que lo empezaron a seguir para agredirlo. Todos tienen la misma responsabilidad: el que golpeó, el que pateó, el que acuchilló», señaló el fiscal, y pidió que los declaren responsables de homicidio simple en carácter de coautores.

Pedido de absolución

Los defensores Caferra (de Risso) y Macagno (de Calizaya) pidieron la absolución.

Caferra dijo que el autor de las puñaladas fue el prófugo Nievas. Aseguró que en el video se observa a Risso aparecer en la escena después de la agresión. (El fiscal Azar hizo notar que el día que proyectaron la filmación, el imputado fue a la sala de audiencias vestido con ropas similares. El defensor lo corrigió: «es la misma ropa, nunca se la secuestraron, son las pocas prendas que tiene en su lugar de detención»).

No fue el único cruce. Caferra también lo corrió a Azar cuando afirmó que «Candia, hermano de Urrutia, no dijo que Risso tenía un cuchillo. En seis oportunidades desmintió al fiscal». O cuando recordó que «el fiscal dice que no es necesario probar quién fue (el autor de las puñaladas) porque intenta distraer la atención, en realidad no puede probar quién fue».

«No aparece en el video»

El defensor público Macagno también fue categórico: «Calizaya es inocente y nada tuvo que ver con la muerte de Urrutia». Aseguró que el imputado «no aparece en el video» y que el único testigo que lo afirma «se lo confunde con Risso».

Sobre la declaración del hermano de la víctima, que atribuyó el crimen a los dos sospechosos, señaló que «estaba lejos, se confunde. Todos vimos que el agresor fue Nievas».

Y respecto de que en su propiedad aparecieron el cuchillo y las ropas de los imputados con sangre de la víctima, sugirió que podía dar lugar a una causa por encubrimiento pero no se le podía atribuir el homicidio.

El tribunal, integrado por Estefanía Saulí, Carolina González y Fernando Zvilling, dará a conocer el veredicto el martes 12.