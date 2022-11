Incidentes entre familiares y testigos en un juicio por una muerte en Plottier

En medio de una fuerte tensión que obligó a desalojar parte del público de la sala, comenzó el juicio contra Fernando Agüero (33) por la muerte de Elías Emanuel Jiménez Canales (23) ocurrida en Plottier el domingo 24 de octubre del 2021 cerca de las 19. Las causas del fallecimiento son motivo de controversia hasta el día de hoy, y se dilucidarán recién cuando se conozca la sentencia, entre el viernes y el lunes.

La primera audiencia obligó a varios cuartos intermedios para negociar una tregua dentro y fuera de la sala, donde según fuentes consultadas por este medio, hubo intimidaciones a testigos y cruces entre allegados a la víctima y al imputado.

Casi todos se conocen entre sí, son o eran vecinos, y registran problemas previos a la muerte de Elías que no hicieron más que agravarse luego del fallecimiento. Las dudas sobre la causa de la muerte son un condimento más.

Agüero llegó a juicio acusado de homicidio simple por pedido del abogado de la familia de la víctima, Alfredo Cury. Según la fiscalía, solamente fue autor de lesiones graves ya que no fue el causante de la muerte.

El Tribunal lo integran Federico Sommer, Richard Trincheri y Luis Giorgetti. Por la fiscalía está Andrés Azar, y asiste al imputado la defensora pública Eliana Lazzarini.

Un «papel» fiado

De acuerdo con la acusación, Elías llegó a la vivienda de la toma Roca de Plottier donde se encontraba Agüero a pedir droga, pero no tenía dinero para pagarla. Un rato después llegó su hermano Francisco (18) en una moto Honda Wave 110, novio de una sobrina de Agüero.

Todos se conocían desde antes: hasta hacía un mes, Elías y Francisco habían vivido en la casa de al lado.

Los testigos dicen que Elías estaba agresivo y reclamaba que le fiaran «un papel», en alusión a la cocaína. En circunstancias que son motivo de controversia, apareció Fernando Agüero, tomó una pala y le aplicó al menos tres golpes en la cabeza con tal violencia que rompió la herramienta.

¿Pelearon entre hermanos?

Francisco subió a su hermano herido a la moto y lo alejó del lugar, pero a la media cuadra perdieron la estabilidad y cayeron. Un testigo dice que el hermano menor golpeó en la cabeza a Elías, quien le gritaba: «traidor, mirá cómo me dejaron y no hiciste nada». Se refería a que no lo había defendido mientras Agüero lo atacaba con la pala. El testigo fue uno de los que denunció que recibió amenazas.

Cuando declaró en el juicio, Francisco negó toda esa secuencia. Admitirlo habría sido autoincriminarse, y nadie está obligado a declarar contra sí mismo. El Tribunal no le advirtió esa circunstancia.

Después de esa caída y los golpes con su hermano, Elías se subió a la moto él solo, y se alejó por una calle de ripio. A las dos cuadras volvió a caer, y golpeó la cabeza una vez más contra el suelo. Ya no volvió a levantarse. Lo trasladaron al hospital de Plottier, de allí al Castro Rendón, y falleció al día siguiente.

La causa de la muerte, controvertida

En base al trabajo de los forenses que realizaron la autopsia y otras pericias, la primera fiscal que investigó el caso, Eugenia Titanti, llegó a la conclusión de que Agüero fue autor de lesiones graves, pero la muerte de Elías se produjo por la sumatoria de golpes que recibió.

El querellante, que representa a la familia de la víctima, impuso su teoría de que se trató de un homicidio simple, y así llegó la causa a juicio.

En la primera audiencia, familiares de la víctima fueron desalojados de la sala por interrumpir el alegato de la defensora pública. También hubo incidentes afuera, donde se produjeron cruces entre allegados y testigos.

El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos.