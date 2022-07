Piden condena récord para el homicida de Pino Vinet; según la defensa «nos libró de una lacra»

El juicio para fijar la pena que debe cumplir Juan Octavio Godoy (38) por el asesinato a balazos de Luis Mario Pino Vinet (61) tuvo de todo: cruces entre la defensa y la fiscalía; entre el imputado y la fiscal; entre el Tribunal y la defensa; una inesperada confesión del acusado y un pedido de condena récord para la provincia, sin tener en cuenta las prisiones perpetuas.

La audiencia realizada este lunes a la mañana tenía pronóstico de conflictividad baja. Godoy ya fue declarado responsable por el homicidio de Pino Vinet el 21 de marzo pasado. Restaba lo que para algunos es la segunda parte del juicio, y para otros un segundo juicio: el de cesura, o de fijación de la pena. Pero la defensa particular interpuso una serie de recursos -todos desestimados- que extendieron la jornada más de lo previsto. Más abajo se detalla lo sucedido.

Penas acumuladas

La fiscal Titanti basó su pedido de pena en la peligrosidad del imputado. (Matías Subat)

La fiscal María Eugenia Titanti, junto con el asistente letrado Bruno Miciullo, pidió 15 años de prisión para Godoy, pero unificado con otras condenas anteriores requirió un total unificado de 36 años y su declaración de tercera reincidencia.

Destacó que el homicidio ocurrió el 22 de octubre del 2020 a las 18:30, cuando la víctima caminaba por la esquina de Salta y Suipacha de Plottier. Al autor no le importó que era plena luz del día ni que había vecinos en las inmediaciones, y utilizó un arma de fuego de alto poder letal, calibre .45.

Para fundamentar la peligrosidad del imputado recurrió a su historial delictivo, siempre vinculado a la portación de armas, sus antecedentes por robos y su falta de ocupación o domicilio fijo.

La confesión de Godoy

Godoy pidió la palabra para declararse inocente: «No voy a pagar por algo que no hice», afirmó.

Admitió que conocía a Pino Vinet (al que llamó por su nombre de pila, Mario) porque compartieron celda en una época, y también confesó que manejaba el auto que los testigos vieron el día del homicidio en el lugar del hecho. Pero aseguró que el autor fue otro.

Se trató de una declaración confusa en la que dijo que le tenía miedo a la fiscal, que «está ensañada conmigo y no sé por qué». Entre medio reveló que en una ocasión logró fugarse porque le pagó dinero al celador de la unidad donde estaba detenido: «eso lo sabe todo el mundo», dijo.

El defensor particular Facundo Trova, conectado vía Zoom, hizo un alegato más bien de corte político. Dijo que Godoy «es víctima del perverso sistema penitenciario y judicial, del cual yo también formo parte como operador, lamentablemente».

«Nos libró de una lacra»

Sin reconocer que su cliente mató a Pino Vinet, dijo que «nos libró de una lacra, de un violador. (A la víctima) le encontraron caramelos en los bolsillos» agregó, repitiendo un argumento que utilizó en el juicio: debe conjeturarse que estaba buscando víctimas. De ahí a justificar su homicidio, hay menos de un paso.

Pino Vinet cumplió 21 años en prisión por agresiones sexuales contra adolescentes, y hacía cuatro meses que estaba en libertad cuando lo mataron.

Trova añadió que «Godoy estaba haciendo las cosas bien, estaba estudiando». En realidad estaba prófugo desde 2019 y con pedido de captura de Río Negro. Según declaró un subcomisario de Homicidios, vivió en Neuquén, Cipolletti, Cinco Saltos, Cutral Co y Bariloche, entre otras localidades; se manejaba en vehículos de alta gama y cambiaba todo el tiempo de teléfono. Al parecer se dedicaba al narcomenudeo, aunque en la justicia federal no tiene ninguna causa abierta, y a los robos con armas.

El abogado defensor siguió: «esta es una causa armada. La víctima es Godoy, es una construcción ficticia del Estado. Es un espanto cómo trabajan la fiscalía y los policías».

Su colega Laura Plaza destacó que entre los antecedentes del imputado no figura ninguna causa por homicidio, y reclamó: «la pena se debe ponderar por el acto y no por el delito de autor, por este demonio que pretende presentar la fiscalía». Pidió el mínimo posible: 10 años y 8 meses.

El veredicto se conocerá el miércoles.

Los planteos iniciales

Zvilling, Repetto, Giorgetti: el veredicto lo dictarán el miércoles (Matías Subat)

Al comienzo de la jornada, la defensora particular Plaza argumentó que la segunda parte del juicio no se podía realizar porque uno de los jueces que participó de la primera parte, Leandro Nieves, falleció. En su reemplazo designaron a Fernando Zvilling, para acompañar a Andrés Repetto y Luis Giorgetti.

Plaza, con el apoyo de su socio Trova, pidió que se declare nulo el juicio en el que se encontró responsable del homicidio a Godoy; que se realice un nuevo juicio con otro tribunal, y que se suspenda el juicio de cesura hasta que todos sus planteos sean resueltos.

Y además, recusación

En la audiencia, a través de la fiscal Titanti, se enteró de que Zvilling y Repetto ya tenían posición tomada sobre esas cuestiones (en otras causas), así que sobre la marcha, los recusó por temor a falta de imparcialidad.

El Tribunal rechazó por unanimidad todos los planteos. Repetto explicó que «el juicio es uno solo» y «este tribunal, con la integración que sea, no puede apartarse de los hechos fijados en la sentencia». Puso como ejemplo aquellos casos en los que se nulifica el juicio de cesura y se hace reenvío para que otros jueces tomen el caso.

Sobre el punto de tener posición tomada, explicó que «hace 30 años que estoy en el Poder Judicial y he fundamentado mi opinión jurídica sobre infinidad de temas. Con ese criterio, ya me tendría que jubilar. Lo importante es que nunca opiné sobre este caso en particular. Eso sería prejuzgar».