El exjuez Piedrabuena firmó un acuerdo y lo sobreseyeron por el escándalo del híper

La última temporada de lo que supo ser un escándalo judicial durante la pandemia se escribió hoy. El exjuez Diego Piedrabuena, su esposa Noemí Geldrez, una mujer policía y un policía que protagonizaron un incidente en el hipermercado La Anónima de Neuquén el 12 de diciembre del 2020 llegaron a un acuerdo, firmaron la conciliación y todo terminó con un sobreseimiento.

La audiencia fue breve, este mediodía, y con actores que no habían participado en los capítulos anteriores: como juez se desempeñó Luis Giorgetti y el rol de fiscal lo ejerció Germán Martín, de Delitos Juveniles. También cambiaron algunas locaciones: el exjuez Piedrabuena se conectó desde Tucumán, donde reside ahora.

Martín fue el encargado de informarle al juez que a instancias de la fiscalía se había «iniciado una conversación que culminó con un acuerdo conciliatorio entre partes».

«La conciliación no afecta ningún derecho de terceros, ni derechos humanos ni garantías constitucionales. Tampoco está afectado el interés ni el orden público. Podría haber habido interés en su momento porque (Piedrabuena) era juez de la provincia, pero ya no es integrante del Poder Judicial, de modo que ese atisbo de interés ya no existe», agregó.

Podría haber habido en su momento poque er juez de la provincia, pero ya no es integrante del poder judicial, ese atisbo de interés ya no existe

También dijo que «esta fiscalía no puede ir en contra del interés de las partes que han encontrado una forma de conciliación entre ellas y una forma de solución del conflicto primario» que es el espíritu del Código Procesal Penal.

Los querellantes Nahuel Urra y Rubén Casas, en representación de la y el policía; el defensor jefe Raúl Caferra por Geldrez y Piedrabuena en defensa propia, confirmaron que habían firmado un acuerdo conciliatorio.

«Innecesario e injusto»

Piedrabuena dijo que «creo que se arriba a esta solución después de un proceso largo, innecesario e injusto. No era la forma que hubiera deseado, pero poner fin al conflicto era dar vuelta la hoja, la forma de poner fin a la etapa».

Añadió que «el acuerdo prevé situaciones a cumplirse a futuro». Al parecer hay una cláusula que contempla que ninguna de las partes iniciará demandas civiles contra la otra.

Piedrabuena renunció al cargo de juez de Garantías el 28 de junio de 2021, una semana antes de la fecha fijada para el comienzo del Jurado de Enjuiciamiento en su contra.

El 4 de septiembre del mismo año se realizó la audiencia de control de acusación, en la cual se dispuso la elevación a juicio de la causa en su contra por atentado a la autoridad agravada. A su esposa, Liliana Geldrez, le imputaban resistencia a la autoridad y lesiones.

El jury no se hizo porque renunció, el juicio tampoco se hará porque hubo acuerdo y lo sobreseyeron. Piedrabuena hizo reset y ahora vive en Tucumán. Final de temporada, ya no queda ningún jazmín para el recuerdo.