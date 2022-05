Para Mazieres la autonomía financiera del TSJ «es un tema importante para ponerlo en agenda»

En el piso 11 de Carlos H. Rodríguez 364 de la ciudad de Neuquén el aún consejero de la magistratura, Gustavo Mazieres, dice que va ceder sus acciones de la empresa de desarrollos inmobiliarios Surcons SA. Cuenta que ya no forma parte del Partido Justicialista. “No me acuerdo cuando fue que firmé mi ficha de afiliación”, asegura quien fuera el apoderado legal. No le molesta que lo asocien al parrillismo, pero considera “que es tal vez sesgado” mencionarlo solo como un abogado peronista. Hace 64 días que el gobernador Omar Gutiérrez lo nominó para ser vocal del Tribunal Superior de Justicia y mañana jurará en el cargo, junto a la defensora general Vanina Merlo. De este edificio se despedirá por un tiempo, ya que su nuevo puesto lo puede traer de regreso convertido en presidente.

P: ¿En qué momento se enteró que iba a ser el candidato?, ¿el gobernador se lo comunicó formalmente?

R: Me lo trasmitió el gobernador, sí.

P: Él lo anunció el domingo (27 de febrero), ¿Cuándo se enteró usted?

R: Me lo transmitió poquitos días antes, no mucho tiempo antes.

P: ¿Y lo llamó o se juntó personalmente con él?

R: Tuvimos una reunión personal.

P: ¿Y le pidió algo?

R: Absolutamente, nada, solamente me transmitió su voluntad de nominarme. Nada, para mi me honró con esa propuesta y charlamos sobre el Poder Judicial, la mirada que tengo sobre el servicio de justicia. La verdad que este… tuvimos una charla extensa. Este (silencio) pero solamente me dijo que esperaba de mi que este… que honrara el Poder Judicial de la provincia de Neuquén.

P: ¿Con qué objetivo llega al Tribunal?

R: Llego con el objetivo de aportar a un servicio de justicia en la provincia de Neuquén que honre paradigmas constitucionales, de acceso a la justicia, de tutela de los colectivos vulnerables, de un servicio de justicia represtigiado en función de honrar estos paradigmas. Un servicio de justicia que garantice el acceso a la justicia a estos sectores, con perspectiva de Derechos Humanos, con perspectiva de vulnerabilidad, con perspectiva de género. Ese es mi principal objetivo: contribuir a un servicio de justicia en la provincia de Neuquén que honre estos paradigmas. Y por tanto que se restablezca vínculos de confianza con la comunidad que entiendo hoy están por cierto alterados.

P: ¿Y cómo se garantiza eso?

R: ¿El acceso a la justicia?

P: Sí, como enunciado creo que todos los integrantes del Poder Judicial coinciden.

R: Claro, por supuesto, el desafío es pasar del enunciado a las modificaciones estructurales que yo entiendo se deben hacer, que este es un imperativo colectivo, es trasversal, es sistémico, que nos obliga a replantear la estructura funcional del Poder Judicial para adecuarla a estos paradigmas. En mi opinión no es una opción, es una necesidad. Es una obligación porque está impuesta por mandatos constitucionales y por normas convencionales. De modo tal que es imperioso avanzar en este sentido. Creo que se está haciendo, ya se está recorriendo este camino, me parece que hay que profundizarlo, hay que afianzarlo.

P: Usted en la entrevista en la comisión de Asuntos Constitucionales se refirió a la falta de autarquía financiera que hoy tiene el Poder Judicial, ¿Cómo se rompe esa dependencia?

R: Como se sabe la ley vigente establece un porcentaje que es el del 18% sobre la coparticipación de impuestos nacionales. Con ese porcentaje no alcanza a cubrirse los gastos de funcionamiento del Poder Judicial y por tanto creo que sería deseable avanzar, por supuesto en el plano legislativo, hacia un marco normativo que permita que se garantice al Poder Judicial los fondos suficientes para tener, por si, lo que resulta necesario para su funcionamiento. Entiendo que es complejo pero me parece que es importante empezar a pensarlo.

P: ¿O sea hay que modificar la ley?

R: Bueno, claro, evidentemente con el 18% no alcanza y entonces o se modifica la masa sujeta a coparticipación o se incrementan los porcentuales. Son las dos variantes que aparecen como posibles, pero insisto se pueden encontrar otras, pero me parece importante empezar a pensar en transitar un sendero que termine con la autonomía plena financiera y económica del Poder Judicial.

Opinó que está «absolutamente de acuerdo» con la ley de interrupción voluntaria del embarazo: «tiene que ver con el derecho de la mujer». Foto Matías Subat.

P: Y ahí una propuesta de reforma normativa que sería ¿a instancias del Tribunal Superior, a instancias del Poder Ejecutivo?, ¿Quién debería impulsarlo?

R: El Tribunal Superior puede impulsar proyectos de reforma. La verdad que yo no tengo conocimiento de que esté en discusión un proyecto de esta naturaleza, de tal modo que no puedo decir que va a surgir del Tribunal Superior de Justicia, pero podría surgir, sí, perfectamente. Me parece que lo importante, más allá de quien tenga la iniciativa, es que es una construcción que debería surgir del diálogo interpoderes.

P: ¿Pero es un tema que a usted le interesa que esté en agenda?

R: A mi me parece que es un tema importante para ponerlo en agenda.

P: Cuando se votaron los pliegos en el recinto el diputado Coggiola, que votó en contra de su nominación, dijo que el gobernador se había perdido la oportunidad histórica de nominar a una mujer para el cargo. ¿Usted cree que su cargo debió haber sido para una mujer?

R: (Se ríe) Este, no yo creo que de dos cargos que estaban pendientes para ser cubiertos en los que había dos hombres se nominó a un hombre y una mujer, y me parece que eso es un avance, y bueno, yo elijo mirar la parte positiva, que es la de que se avanzó en cubrir un cargo que ocupaba un hombre, por un cargo que ocupaba una mujer de igual jerarquía.

P: ¿Y cómo se hace para que las mujeres ocupen cargos de jerarquía en el Poder Judicial? Las mujeres, las personas trans, travestis, no binarias. Hoy no están.

R: Bueno, ehhh, efectivamente cuando uno ve el mapa de género ve un déficit en algunos sectores y me parece que ese es un desafío del que hablaba al comienzo, que es sistémico y que tiene que gestarse no solo enfocando en la parte final, que es el proceso si se quiere de selección, estrictamente de selección, sino de generar las condiciones de base para que cada vez lleguen más mujeres y diversidad a esos procesos de selección, y que por tanto al llegar más mujeres con posibilidad en los procesos de selección puedan finalmente terminar ocupando esos cargos.

P: ¿Y cuáles son las condiciones de base?

R: No, las condiciones son por supuesto remover todas las dificultades estructurales y muchas de ellas, la gran mayoría, culturales, que condicionan a la mujer y a la diversidad para acceder a esos cargos. Esto es así y es un trabajo que tenemos que hacerlo como sociedad, esta transformación cultural, profundamente cultural es un cometido para todos y todas.

P: Volviendo al recinto el diputado Mansilla habló que indistintamente de la identidad política de quienes son designados o designadas una vez que llegan “cuelgan los botines” ¿usted cree que es así?, ¿qué es automático ese pase?

R: No, por supuesto, cualquier hombre o mujer tiene ideas políticas, afinidades políticas. Esas afinidades, esas ideas políticas atraviesan la vida de una persona. Lo que uno no puede tener es actividad partidaria, desde ya. En mi caso, por supuesto, ya he renunciado a mi afiliación partidaria porque es lo que corresponde y yo creo que lo que mencionaba el diputado Mansilla es que uno se pone digamos, por así decirlo, la camiseta en este caso de la provincia de Neuquén y del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Me parece que él lo quiso graficar desde ese lugar, pero claramente en mi opinión las circunstancias de haber tenido participación o afinidad política no puede obstar, no debería obstar a que alguien pudiera acceder a ningún cargo público.

P: ¿Está de acuerdo con el proyecto de ampliación de la Corte?

R: Sí, estoy de acuerdo.

P: ¿Y de cuánto debería ser la ampliación?

R: Me parece que es importante ampliar el número de miembros de la Corte, pero no podría francamente decirle un número. Y también me parece interesante el criterio expuesto por Weretilneck (el senador rionegrino) de la federalización.

P: ¿Cómo es su relación con el doctor Busamia?

R: Es muy buena, con el doctor Busamia y con la doctora Soledad Gennari, con el doctor Elosú Larumbe y con el doctor Moya es muy buena, con el doctor Gerez también. Tengo excelente relación con todos y muy buen concepto de cada uno de ellos.

P: Le pregunto por el doctor Busamia porque él tiene un perfil público alto, de hecho casi que maneja la comunicación política del tribunal, ejerza o no la presidencia, siempre está en contacto con los medios. Usted entiendo que tiene un perfil más bajo, ¿se imagina con un perfil público alto?

R: Cada vocal tiene un perfil determinado y eso hace a la diversidad y enriquece, en mi opinión, el órgano colectivo, de tal modo que me parece muy bien el perfil del doctor Busamia, lo respeto, mucho. El mío en particular en relación a los medios no tengo ningún inconveniente, digamos, me parece que es necesario mantener una comunicación fluida con los medios para comunicar todo lo que tiene que ver con la gestión. Hace no solo a la transparencia de los actos de gobierno, sino a poder difundir muchas de las políticas públicas, en este caso de las judiciales.

El dato 27 votos positivos cosechó su pliego. Se pronunciaron en contra de su designación ocho legisladores: Carlos Coggiola (Democracia Cristiana), Andrés Blanco (PTS-FIT), Blanca López (FIT), Luis Aquín, Leticia Esteves, César Gass y Ayelén Quiroga (Juntos por el Cambio) y Katina Montecinos (CC-Ari).