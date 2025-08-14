Postergan el juicio político contra el juez Guerra Labayén hasta el 4 de septiembre: cuál es el motivo

El juicio político contra camarista laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, que iba a comenzar el próximo 21 de agosto fue postergado en la tarde de este jueves hasta el próximo 4 de septiembre.

Según informó el Poder Judicial de Río Negro el cambio se debió a una situación médica de una de las representantes del Colegio de la Abogacía de Viedma.



Así se dispuso hoy tras analizar los certificados médicos presentados por la consejera Ana Malis, del Colegio de Abogados de Viedma. Se encuentra con un embarazo avanzado y debe permanecer en reposo. Por esta razón, se decidió la postergación.

El juicio político contará con 19 testigos. Se evaluarán cuestiones de desempeño, relacionadas con atrasos en sentencias y pérdidas de jurisdicción en algunos procesos.

La denuncia del Colegio de Abogados de Viedma contra Guerra Labayén

Cabe recordar que el Colegio de Abogados de Viedma fue el que denunció la dilación de Guerra Labayén en emitir sentencia en unas 20 causas, lo que consideraron que afectaba el servicio de de justicia.

Por ser denunciantes o testigos, cuatro de los seis integrantes de la institución no podrán intervenir en el Consejo de la Magistratura que juzgará el accionar del camarista laboral de Viedma. Por este motivo se optó porque el cuerpo funcione en esta ocasión con siete miembros.

De la causa madre por la demora en emitir sentencias se desprendió otra investigación preliminar que fue la que ocasionó la suspensión del magistrado desde junio del año pasado: plantear en tres sentencias la supuesta existencia un grupo de abogados que trabajaban tanto para el Estado provincial como en el ámbito privado.

A partir de esta situación fue que el Consejo de la Magistratura decidió la suspensión del magistrado en junio del año pasado, por el riesgo de pérdida de la objetividad.



Los fallos que dictó Guerra Labayén que hacen mención a esta situLación fueron anulados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. La situación también salpicó a los restantes miembros de la Cámara Laboral, Rolando Gaitán y Carlos Marcelo Valverde, ambos testigos del jury.

El STJ advirtió que no se podían utilizar sentencias para denunciar cuestiones ajenas al proceso, para ello -se afirmó- existen los carriles administrativos.

Los abogados mencionados iniciaron una causa judicial en la Justicia Civil por la cual la semana que viene habrá una mediación en la que los letrados pedirían que el juez se retracte públicamente de lo que dijo.