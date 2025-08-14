El juez de Viedma Gustavo Guerra Labayén afronta el jury y también otra investigación

El juez Gustavo Guerra Labayén no solo debe afrontar un juicio político por demorar la resolución de sentencias, sino que también pesa sobre él otra investigación preliminar desprendida de esa causa madre.

Además, un día antes del jury del 21 de agosto, tendrá que concurrir a una mediación para evitar una demanda civil impulsada por un grupo de abogados.



Según pudo reconstruir Río Negro, Guerra Labayén utilizo sentencias para denunciar la presunta existencia de un grupo de abogados que trabajaban tanto para el Estado provincial como en el ámbito privado.



A partir de esta situación fue que el Consejo de la Magistratura decidió la suspensión del magistrado en junio del año pasado, por el riesgo de pérdida de la objetividad.



Los fallos que dictó Guerra Labayén que hacen mención a esta situLación fueron anulados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. La situación también salpicó a los restantes miembros de la Cámara Laboral, Rolando Gaitán y Carlos Marcelo Valverde, ambos testigos del jury.



El STJ advirtió que no se podían utilizar sentencias para denunciar cuestiones ajenas al proceso, para ello -se afirmó- existen los carriles administrativos.

Los que planteó Guerra Lavayén en las sentencias cuestionadas



Según informó Río Negro en junio de 2024, el tribunal laboral condenó a la empresa rionegrina Horizonte al pago de indemnizaciones pero, en forma simultánea, observó que los abogados del privado eran presuntamente empleados del Estado provincial.



Dos fallos habrían tenido esa característica mientras que, en un tercero, entrelaza relaciones profesionales y familiares de los representantes del demandante con los letrados de la aseguradora provincial.



El magistrado que deberá afrontar el jury a partir del próximo 21 de agosto, también tendrá una mediación civil un día antes. Allí se discutirá la demanda de un grupo de abogados que plantearon que Guerra Labayén debe retractarse públicamente de lo que afirmó en esos fallos anulados. Si no lo hace tendrá que defenderse en un juicio por daños y perjuicios.



Guerra Labayén deberá afrontar a partir del jueves de la semana que viene un juicio político que podría terminar con su destitución. Sí lo absuelven seguirá suspendido por el segundo proceso que se encuentra como investigación preliminar ante el auditor del Poder Judicial.



El camarista ha realizado, junto a su abogado Fernando Chironi, varias presentaciones en el STJ, el cuerpo en la que puede apelar decisiones del Consejo de la Magistratura, intentando que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia.



Si embargo, el máximo tribunal ha rechazado una y otra vez sus planteos, el último de ellos contra la composición del Consejo de la Magistratura en el jury.