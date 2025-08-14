Crisis en Allen: en busca de auxilio, Marcelo Román se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck

La última foto por el bono petrolero en la que habían posado Weretilneck y el intendente Román. Fue a comienzos de junio. (Foto: archivo)

El intendente de Allen, Marcelo Román, se reunió ayer con el gobernador Alberto Weretilneck, en medio de la crisis económica e institucional que sacude a la municipalidad, tras meses de enfrentamiento político con el mandatario tras el traspaso del jefe comunal a las filas libertarias.

La situación de la municipalidad de Allen se complejizó con el correr de las últimas semanas. Ayer los municipales ratificaron un paro por tiempo indeterminado por la falta de paritarias y el jefe comunal sufre la sangría continua de funcionarios.

Además, una investigación judicial, con un allanamiento incluido al municipio en las últimas semanas por una denuncia de peculado que hizo el Tribunal de Cuentas transparentó el vínculo entre el intendente y el empresario local de medios Sebastián Ocampo, que a su vez fue denunciado por usurpación de cargo público.

Tanto desde la municipalidad como desde la gobernación se confirmó la reunión. El ministro del Gobierno, Fabián Gatti, indicó que «por ahora, no hay compromiso de la provincia» sobre algún tipo aporte económico. «Sí seguir dialogando en conjunto y monitoreando el estado de situación».

El ministro Gatti dejó una frase con fuerte contenido político: «Un vínculo que se reanuda», señaló sobre la reunión con el intendente de Allen. Es que Román fue concejal radical y llegó al gobierno municipal en el marco del «gran acuerdo» rionegrino que impulsó el gobernador Alberto Weretilneck a través de Juntos Somos Río Negro en las elecciones de 2023.

El derrotero político de Marcelo Román

Sin embargo, meses después de su asunción Román se pasó a La Libertad Avanza, de la mano de la diputada libertaria Lorena Villaverde. En esa fuerza en formación en aquel momento se lo designó vicepresidente del partido.

Sin embargo en los últimos meses fue notorio su alejamiento de la cúpula libertaria, incluso con el lanzamiento de una línea interna. Ante a crisis, desde la dirigencia que lidera Lorena Villaverde, el titular del Congreso, Julián Goinhex afirmó que la situación de Allen era una cuestión de «gestión municipal». Incluso remarcaron que el intendente no asistía a las reuniones partidarias desde hace meses.

A principios de agosto, el propio intendente Román subió un posteo en su perfil personal de Facebook en el que reveló que el gobernador Weretilneck no le respondía sus mensajes.

¿Una ordenanza de emergencia en Allen?

Ahora, con la reunión con el gobernador, el intendente parece volver a su antigua contención partidaria, en medio de una crisis municipal que podría derivar en una declaración de emergencia a través de una ordenanza, según trascendió de la reunión.

Esta última medida permitiría darle un marco normativo para abordar la actual crisis municipal.