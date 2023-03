Qué dijo Alejandro Vidal sobre su designación en la Magistratura de Neuquén

Los cuatro representantes de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura de Neuquén asumieron este viernes en sus cargos, diez días después del vencimiento del mandato de sus antecesores y 41 días después del momento en que, según la ley, debieron haber sido designados. Ahora el organismo que selecciona magistrados y funcionarios judiciales está completo, pero recién el martes próximo tendrá su primera reunión.

De todos modos en este período el Consejo siguió funcionando en piloto automático: hubo exámenes escrito y oral en un importantísimo concurso, para juez o jueza de la Cámara Multifueros de San Martín de los Andes. Si con una dotación mínima de personal se puede seguir adelante, hay más razones para revisar la composición de este organismo que este año costará mil millones de pesos, por lo menos.

El presidente del Consejo y vocal del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, les tomó juramento a Encarnación Lozano, Alejandro Vidal (representantes del bloque del MPN); Conrado Leszczynski (de Juntos por el Cambio) y Belén de los Santos (del Frente de Todos).

El 1 de marzo habían jurado la y el representante de los Colegios de Abogados y Abogadas de la provincia, Andrea Paz y Eduardo Sepúlveda.

El habitualmente desolado salón del Consejo de la Magistratura desbordó ayer al mediodía de familiares de los nuevos consejeros. También asistieron los vocales Evaldo Moya y Germán Busamia, y las diputadas Lorena Parrilli (FdT) y Ayelén Quiroga (JxC y esposa de Leszczynski).

«Soy el primer sorprendido»

Vidal, el fichaje más inesperado en la Magistratura, con Mazieres y Busamia. (Matías Subat)

Vidal, ex concejal, ex legislador y ex presidente de la Unión Cívica Radical, tuvo un breve diálogo con Río Negro durante el acto, con su habitual buena predisposición.

-Su designación fue una sorpresa política -le planteó este diario.

-Yo soy el primer sorprendido -respondió.

-¿Cuándo le comunicó Jorge Sapag que usted era el elegido para el Consejo?

-No fue Sapag.

-¿Lo designaron sin aprobación de Sapag?

-No sé qué hubo detrás de mi designación. Cuando me entere le aviso.

-¿Quién lo propuso?

-Sergio Gallia (consejero saliente por el MPN). Después lo hablé con Maximiliano Caparroz (presidente del bloque del MPN). Yo ya estoy jubilado, estoy retirado de la política, ni me lo esperaba. Esto lo asumo con responsabilidad, pero no lo pienso como un lugar desde el cual volver a tener protagonismo.

-¿Usted bajó su lista colectora de apoyo a Mariano Gaido porque le ofrecieron este cargo, o al revés?

-No, bajé la colectora porque le restaba votos a Gastón Contardi. En realidad ni quería se concejal, estoy jubilado.

-¿Cuándo le comunicaron que era el candidato para el Consejo?

-Hace… una semana, diez días.

-¿Sigue siendo radical?

-Seeee.

«Me respalda la mayoría»

Otra designación que hizo un poco de ruido político fue la de Belén de los Santos en representación del Frente de Todos. Un diputado y dos diputadas que ingresaron por ese espacio (Mariano Mansilla, Soledad Martínez y Soledad Salaburu), pero que ahora apoyan otras vertientes políticas, dijeron en la sesión de la Legislatura del jueves que no habían sido consultados por la jefatura del bloque que ejerce Ayelén Gutiérrez.

Consultada al respecto, De los Santos dijo que «tengo el respaldo de la mayoría del bloque, están las firmas en la nota correspondiente» enviada a la presidencia de la Legislatura que lo comunica.

En su momento también la postulación de Leszczynski había sido cuestionada por legisladores de Juntos por el Cambio con el mismo argumento: que no los habían consultado.