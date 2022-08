Pidieron la nulidad de la investigación del homicidio del joven mapuche en Cuesta del Ternero

La audiencia de control de acusación por el homicidio de Elías Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera arrancó con el pedido de nulidad de todo el proceso, el pedido de sobreseimiento de uno de los imputados y la realización de un juicio por jurados. En la audiencia que se extendió por más de cuatro horas, el juez Marcelo Álvarez Melinger definió pasar a un nuevo cuarto intermedio y fijó el próximo encuentro para dar a conocer su resolución para el jueves 11 de agosto.

Recién pasadas las 11.30, los dos imputados por el crimen de Garay, Diego Ravasio y Martín Feilberg, llegaron al edificio de Tribunales, rodeados por una fuerte custodia policial. Afuera un grupo allegado a la comunidad mapuche Quemquemtreu reclamaba que lo dejara ingresar a la sala Pefaure.

No lo consiguieron pese a que el pedido fue cobrando temperatura y el abogado querellante Ezequiel Pallavecino debió interceder ante los manifestantes. El argumento por el cual no pudieron ingresar fue que la sala principal estaba destinada a un juicio por abuso sexual y que no había quedado otra opción que llevar adelante la audiencia de control de acusación por el asesinato de Garay en otra mucho más pequeña.

Los dos imputados, Diego Ravasio y Martín Feilberg, llegaron a Tribunales con una fuerte custodia policial. Foto: Marcelo Martínez

El primero en tomar la palabra fue el abogado defensor de Diego Ravasio que pidió el apartamiento de la fiscal Jefe Betiana Cendón y el fiscal Francisco Arrien de la causa. Luego, fue el turno de Ernesto Saavedra, defensor de Martin Feilberg, que directamente solicitó la nulidad del proceso y el sobreseimiento de su asistido.

«No podemos llegar al juicio en este estado, con pruebas esenciales faltantes que no se han producido. Esto muestra la ineptitud del Ministerio Público Fiscal. No sabemos qué le imputan a nuestro asistido, ni qué ha hecho. Las imputaciones son vagas, imprecisas e incompletas», sentenció Saavedra.

La audiencia se extendió por cuatro horas. No hubo definiciones. Foto: Marcelo Martínez

Insistió en todo momento en que Feilberg nunca tuvo el arma y que «no disparó». Cuestionó también que los imputados fueron trasladados sin aviso al Penal de Viedma y lograron saber dónde estaban tras la presentación de un hábeas corpus que fue respondido días después por la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor. «Los mandaron a más de mil kilómetros de distancia. De modo que no pudieron hacer un seguimiento del expediente ni reunirse con sus abogados. No pudimos hacerles las preguntas que necesitábamos. Recién cuando fueron trasladados a la Comisaría de Dina Huapi días atrás pudimos juntarnos con ellos», objetó Saavedra.

En todo momento, cuestionó la acusación de la fiscalía: «Dijeron que Ravasio y Feilberg ingresaron con acuerdo de voluntades: ¿qué acuerdo? Era su lugar de trabajo y era vox populi que habían levantado la ocupación. Fueron interceptados por 12 o 15 personas imputadas por la usurpación del predio, por un grupo que no es muy pacífico y los amedrentó. Feilberg no portaba el arma. ¿Cuál es entonces la condición atribuida a Feilberg?».

«Hoy -añadió-, no hay pruebas, no hay armas, no hay dron. No hay pericia balística. El Ministerio Público Fiscal debió reformular los cargos». Al término de su alocución, recalcó la necesidad de un juicio por jurados. «Todas estas cuestiones nunca se pasarían por alto. El sentido común no lo admitiría«, expresó.

A su turno, el fiscal Francisco Arrien planteó que con el pedido de nulidad, «una vez más, la defensa pretende reeditar cuestiones que ya fueron resueltas tanto en la formulación como en la reformulación de cargos. Hubo más de 20 audiencias en la que se planteó una y otra vez esta cuestión. El juez de Garantías y los jueces de Juicio, en distintas oportunidades, rechazaron estos planteos por improcedentes».

En relación a Feilberg, recordó la lectura sobre la atribución de los hechos, en la que se detalló que «ambos ingresaron de común acuerdo a donde se encontraba la ocupación, a sabiendas de que estaba en conflicto. Ravasio ingresó portando un arma, previo acuerdo con Feilberg«. Tras el enfrentamiento con los integrantes de la comunidad, escaparon del lugar. «Actuaron en convergencia. Ahora, la defensa quiere cargar toda la responsabilidad en Ravasio, pero Feilberg es coautor porque actuaron en una decisión común. Quien empuñaba el arma era una decisión fortuita», continuó el fiscal.

La definición del juez Marcelo Álvarez Melinger se conocerá el 11 de agosto. Foto: Marcelo Martínez

Cendón también fue terminante al leer las declaraciones de los imputados en la primer audiencia. «Al llegar al lugar, Ravasio le preguntó a Feilberg si bajaba la carabina por si había alguna libre. Sí, bajala, le dijo el otro. No solo decidieron ingresar juntos sino llevar el arma. Entonces, cuestionar que no sabemos si hubo un arma cuando hay una persona muerta, sería considerar que no entendemos la realidad», esbozó.

Respecto a la ausencia del arma y del dron, dijo: «Si no los tengo es porque ellos se los llevaron. Me llama la atención que la defensa tenga una pretensión punitiva mayor para ir a un juicio por jurados cuando el Ministerio Público fue objetivo en la comisión del hecho pidiendo 12 años de prisión«.

