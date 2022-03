Quedó integrado el jurado que definirá si Retamal es culpable del femicidio de Cristina Ancatén

Cristina Ancatén fue la tercera víctima de femicidio en la provincia de Neuquén durante 2021. Su expareja, Damián Retamal, está acusado de haberla golpeado en el baño de una casa en la que se celebrara un cumpleaños, el 1 de mayo pasado, en la ciudad de Centenario. El jurado popular deberá definir, a partir del lunes 7, si es responsable o no del hecho.

Hoy se realizó la audiencia de selección de los varones que integrarán el jurado. De los 25 que fueron sorteados concurrieron 18, de los cuales solo uno pidió ser excusado porque tenía una cirugía programada. Ninguno solicitó ser apartado porque debía ocuparse de las tareas de cuidado y crianza, como plantearon ayer las mujeres.

Ni el fiscal, Agustín García, ni el querellante Joaquín Hertzriken Catena, ni el defensor Mauricio Macagno los recusaron con causa o sin causa.

Interesantes fueron las respuestas que dieron ante la consulta de los acusadores sobre si creían que era efectivas las campañas para combatir la violencia de género.

«En mi opinión personal están bien las campañas que se están haciendo, que son necesarias, el resultado no lo sé calcular en porcentaje, que tan acertadas son en la sociedad o no, pero a la vez quiero decir que soy varón, tengo tres hermanas mujeres, una madre, sobrinas y estoy totalmente de acuerdo con que la violencia en sí está existiendo de parte del varón y no todos somos iguales. Porque a veces nos meten a todos en la misma bolsa, el machirulo es el nombrecito que empezó ahora y para mi en cierta forma es ofensivo, porque no me considero así y no creo que seamos todos iguales», respondió uno de ellos.

Otro dijo que las campañas «son deficitarias, el número de femicidios aumentó del año pasado ahora. Está en las estadísticas eso y no se hacen las cosas suficientes como para proteger a las personas que denuncian.»

«Creo que el error por ahí es en el sistema, no tanto en las campañas, cuántos casos conocemos que hay muchas denuncias y no han actuado de la forma correcta para salvar a una mujer, o un abuso, alguna muerte, algún asesinato», agregó otro de los convocados.